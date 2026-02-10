서울 영등포구 여의도 LG트윈타워 앞. 사진=연합뉴스

영국 행동주의펀드 팰리서캐피탈이 다음 달 LG화학 정기주주총회를 앞두고 주주제안을 제출했다.팰리서캐피탈은 10일 보도자료를 내고 "LG화학 정기주총에 대한 주주제안서를 9일 제출했다"고 밝혔다. 지난해 10월 LG화학 주가 저평가 문제를 공개 지적하며 캠페인에 돌입한 지 4개월 만이다.팰리서캐피탈은 상법상 요건을 충족한 주주가 '권고적 주주제안'을 할 수 있도록 정관을 개정하고, 이 정관 개정안이 가결될 경우 올릴 권고적 주주제안을 추가로 제출했다.주요 권고 내용은 ▲순자산가치(NAV) 할인율 분기별 공시 ▲주식연계보상 도입 ▲자본효율성·기업가치 관련 경영진 핵심성과지표(KPI) 도입 ▲LG에너지솔루션 보유 지분을 70% 미만으로 낮추는 자본배분 계획 보강 ▲선임사외이사 제도 도입 등이다.눈에 띄는 대목은 LG에너지솔루션 지분율을 70% 미만으로 낮추라는 요구다. 팰리서캐피탈은 LG화학이 상당한 규모로 보유한 LG에너지솔루션 지분(79.4%)의 가치가 시장에서 정당하게 평가받지 못하고 있다며, 지분 가치가 회사 전체의 시장가치를 3.3배 이상 상회한다고 주장했다.주주들로서는 회사가 이를 시정하기 위해 선제적 조치를 취하지 않은 이유를 납득하기 어렵다는 설명이다. 이를 통해 확보한 재원으로 자사주를 매입·소각하는 방식의 적극적인 자본 배분 정책을 추진할 것을 권고했다.팰리서캐피탈은 LG에너지솔루션 지분 매각을 통해 확보한 유동성을 단순한 투자 재원이 아닌 '자사주 매입 및 소각'에 집중하라고 명시함으로써, LG화학의 고질적인 문제로 지적돼 온 자산 대비 주가 저평가(NAV 할인율) 문제를 정조준했다.팰리서캐피탈은 이번 제안에 대해 "회사의 성장 투자와 재무 건전성을 유지하면서도 LG에너지솔루션 지분을 추가 활용해 자사주를 매입·소각함으로써, 극심한 주가 저평가를 해소하고 주주와 경영진의 이익을 일치시키려는 협력적 제안"이라고 강조했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com