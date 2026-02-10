사진=잡코리아

인공지능(AI)·데이터 기반 HR테크 플랫폼 잡코리아는 '웍스피어'(Worxphere)로 사명을 변경하고, 기업이미지(CI) 리브랜딩 캠페인을 시작했다고 10일 밝혔다.이번 캠페인은 잡코리아 창립 30주년과 새로운 사명의 출범을 잇는 프로젝트다.이번 캠페인은 ‘일자리(job)’를 넘어 ‘일(work)’을 둘러싼 모든 경험을 재설계하겠다는 뜻을 담은 신규 사명 웍스피어로의 리브랜딩 의미를 직관적으로 전달하고, AI HR 테크 그룹으로의 도약을 알리는 마중물이기도 하다.잡코리아(정규직), 알바몬(비정규직), 잡플래닛(기업 정보), 나인하이어(ATS) 등 각 플랫폼이 하나의 철학과 기술 방향성 아래 연결돼 있음을 함축적으로 보여준다.캠페인 영상은 종이 이력서와 신문 공고가 당연하던 시절부터 온라인·모바일 채용 혁신, 비정규직 인식 개선, ‘대이직 시대’로의 전환까지 잡코리아와 알바몬이 이끌어 온 한국의 ‘일 문화’ 변화 흐름을 조명한다.특히 이번 캠페인은 영상 제작 전 과정을 생성형 AI 모델을 활용해 진행했다.사명 변경이라는 중대한 전환점을 맞아, 웍스피어가 지향하는 미래지향적 HR 테크 생태계 구현 의지를 표현하는 방식으로 ‘AX(AI 전환)’를 채택했다.기업이 보유한 기술을 설명하는 데 그치지 않고, 기술로 브랜드의 철학과 메시지를 구현하고자 한 취지다.김여름 잡코리아 비욘드브랜딩팀 팀장은 “이번 캠페인은 사명을 바꾸는 수준을 넘어, AI 네이티브 HR 테크 그룹으로서 정체성과 앞으로의 30년 비전을 선언하는 프로젝트”라며 “과거를 돌아보되 이에 머무르지 않고, 가장 진보된 기술로 ‘일의 미래’를 이야기하는 브랜드가 되겠다는 메시지를 담았다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com