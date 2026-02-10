서울 강남구 논현로 GS강남타워. 사진=한국경제신문

㈜GS가 지난해 석유화학 부문 공급과잉 여파 등으로 다소 부진한 실적을 냈다.㈜GS는 연결 기준 지난해 영업이익이 2조9271억원으로 전년보다 4.9% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 밝혔다.매출은 25조1841억원으로 전년 대비 0.3% 감소했다. 순이익은 1조121억원으로 17.2% 늘었다.정유 부문은 정제 마진이 개선되면서 수익성이 향상됐지만, 석유화학 부문은 공급 과잉과 글로벌 수요 위축으로 인해 제품 마진 약세가 나타났다고 ㈜GS는 설명했다.아울러 발전 부문 자회사들도 전력도매가격(SMP) 하락에 따라 수익성이 전반적으로 하락한 것으로 나타났다.㈜GS의 4분기 영업이익은 7672억원으로 전년 동기보다 23.3% 늘었다. 이 분기 매출과 순이익은 각각 6조4873억원과 2245억원이었다.GS 관계자는 “올해도 석유화학 및 발전 부문의 영업 환경이 부진한 가운데, 정유 부문이 이러한 부진을 얼마나 커버할 수 있을지가 실적의 관건이 될 것”이라고 전망했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com