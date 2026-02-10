일회성 부동산 분양 이익과 그룹 전반의 수익성 개선 노력이 실적이 견인한 것으로 분석된다.
10일 KT는 연결 기준 작년 매출이 28조 2442억 원으로 전년 대비 6.9% 증가했다고 공시했다.
영업이익은 2조4691억원으로 205% 늘었고 순이익은 1조 8368억 원으로 340.4% 증가했다.
4분기 실적은 희망퇴직 영향으로 적자를 냈던 전년 동기 대비 흑자로 전환했다. 다만 해킹 사태 여파로 영업이익은 2273억 원에 그치며 3분기보다 57.8% 감소했다. 같은 기간 매출은 6조8450억 원 순이익은 915억 원을 기록했다.
무선 사업은 중저가 요금제 확대와 가입자 증가에 힘입어 서비스 매출이 3.3% 성장했다. 지난해 말 기준 5G 가입자 비중은 전체 핸드셋 가입자의 81.8%에 달했다. 유선 사업 매출도 초고속 인터넷과 미디어 사업 성장으로 0.8% 증가했다.
해킹으로 인한 재무적 영향은 위약금 면제와 고객 보상 프로그램 시행으로 올해 1∼3분기에 걸쳐 반영될 전망이다.
기업서비스 매출은 저수익 사업 합리화 영향에도 불구하고 AI·IT 수요 확대에 힘입어 1.3%늘었다.
그룹사 가운데 KT클라우드는 데이터센터와 AI·클라우드 사업 성장으로 매출이 27.4% 증가했고 KT에스테이트와 케이뱅크도 각각 부동산 개발과 여신 확대를 통해 실적 개선을 이뤘다.
KT는 지난해 주당 2400원의 연간 배당을 결정했으며 2028년까지 총 1조원 규모의 자사주 매입·소각을 추진한다는 계획이다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
