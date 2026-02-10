서울 시내 한 KT 매장의 모습. 2025.12.29 사진=연합뉴스

KT가 해킹 사태에도 불구하고 상장 이후 연간 최대 매출 기록을 2년 연속 갈아치웠다.일회성 부동산 분양 이익과 그룹 전반의 수익성 개선 노력이 실적이 견인한 것으로 분석된다.10일 KT는 연결 기준 작년 매출이 28조 2442억 원으로 전년 대비 6.9% 증가했다고 공시했다.영업이익은 2조4691억원으로 205% 늘었고 순이익은 1조 8368억 원으로 340.4% 증가했다.4분기 실적은 희망퇴직 영향으로 적자를 냈던 전년 동기 대비 흑자로 전환했다. 다만 해킹 사태 여파로 영업이익은 2273억 원에 그치며 3분기보다 57.8% 감소했다. 같은 기간 매출은 6조8450억 원 순이익은 915억 원을 기록했다.무선 사업은 중저가 요금제 확대와 가입자 증가에 힘입어 서비스 매출이 3.3% 성장했다. 지난해 말 기준 5G 가입자 비중은 전체 핸드셋 가입자의 81.8%에 달했다. 유선 사업 매출도 초고속 인터넷과 미디어 사업 성장으로 0.8% 증가했다.해킹으로 인한 재무적 영향은 위약금 면제와 고객 보상 프로그램 시행으로 올해 1∼3분기에 걸쳐 반영될 전망이다.기업서비스 매출은 저수익 사업 합리화 영향에도 불구하고 AI·IT 수요 확대에 힘입어 1.3%늘었다.그룹사 가운데 KT클라우드는 데이터센터와 AI·클라우드 사업 성장으로 매출이 27.4% 증가했고 KT에스테이트와 케이뱅크도 각각 부동산 개발과 여신 확대를 통해 실적 개선을 이뤘다.KT는 지난해 주당 2400원의 연간 배당을 결정했으며 2028년까지 총 1조원 규모의 자사주 매입·소각을 추진한다는 계획이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com