월드플로라 곽진영 대표이사, ESG 경영 실천 공로로 민주평통 의장 표창 수상

국내 플라워 서비스 기업 월드플로라의 곽진영 대표이사가 민주평화통일자문회의(민주평통) 대통령 의장 표창을 수상했다. 곽진영 대표이사는 2026년 2월 10일 서울 용산구 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 ‘2025 의장표창 수여식’에서 공식 표창을 받았다.이번 민주평통 대통령 의장 표창은 평화통일 기반 조성과 지역사회 발전, 그리고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천해 온 곽진영 대표이사의 공로를 인정해 수여됐다. 행사에는 수상자와 자문위원 등 관계자들이 참석했다.곽진영 대표이사는 기업가정신을 바탕으로 ESG 경영을 핵심 가치로 삼아 지속 가능한 기업 운영과 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 민주평통 활동을 통해 평화통일 공감대 형성과 시민 참여 확대에 기여했으며, 기업과 지역사회가 함께 성장하는 상생 모델을 실천해 왔다는 평가를 받고 있다.현재 곽진영 대표이사는 민주평통 서초구협의회 지회장, 바르게살기운동 서초구협의회 회장, 서초구상공회 수석부회장을 맡으며 지역사회 발전과 기업 네트워크 활성화에 적극 참여하고 있다. 이러한 활동은 ESG 가치를 실천하는 기업가 리더십 사례로 주목받고 있다.월드플로라는 화훼 및 라이프스타일 산업에서 혁신을 이어가는 국내 대표 플라워 서비스 기업으로, 환경 친화적 운영과 책임 경영을 통해 지속 가능한 성장 모델을 구축하고 있다. 이번 곽진영 대표이사의 수상은 기업의 사회적 책임과 ESG 경영 성과를 대외적으로 인정받은 사례로 평가된다.곽진영 대표이사는 수상 소감을 통해 “기업은 사회와 함께 성장해야 한다는 신념으로 ESG 경영을 실천해 왔다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 지속 가능한 가치를 만들어 가겠다”고 밝혔다.한편 민주평통 대통령 의장 표창은 평화통일 정책에 대한 이해 증진과 사회적 기여 활동에 앞장선 인물에게 수여되는 권위 있는 상이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com