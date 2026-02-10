홈 한경BUSINESS [부고] 백종원 더본코리아 대표이사 모친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602107607b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.10 22:39 수정2026.02.10 22:40 강홍민 기자 ■이경숙(향년 86세)씨 별세, 백종원 더본코리아 대표이사 모친상 = 서울성모장례식장 31호실, 발인 13일 오전 8시 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 월드플로라 곽진영 대표이사, ESG 경영 실천 공로로 민주평통 의장 표창 수상 “서울 제외 32개 의대서만” 의대 증원 연평균 668명 확대 "李대통령 잘한다" 54.4%···70대에서 7.4%p↑ “매출·이익·배당 다 올랐네” KT 실적 ‘깜짝 반등’ 결혼정보회사 듀오 “결혼 선택하는 청년 늘었다”