동국제강그룹 본사 페럼타워. 사진=동국홀딩스

동국홀딩스가 지난해 연결 기준 영업이익이 395억원으로 전년 대비 32.0% 감소했다고 11일 공시했다.매출은 1조9853억원으로 0.7% 감소했고, 순이익은 151억원으로 23.2% 줄었다.동국홀딩스는 "지난해 철강 시황 악화에 따른 관계 회사 지분법 손실 등 영향으로 이익 규모가 감소했다"고 설명했다.동국홀딩스는 동국제강그룹의 21개 국내외 법인을 종속 회사로 인식한다.동국홀딩스는 이날 이사회를 통해 발행주식 2.2%에 해당하는 자기주식 69만8940주를 모두 소각하기로 결정했다.1주당 액면가액은 5000원이며 기준일은 4월 27일, 효력발생일은 4월 28일이다. 소각 후 잔여 자사주는 없다.동국홀딩스는 자사주 소각과 함께 중·장기적 관점에서 주주가치 제고를 위해 2대 1 무상감자와 5대 1 액면분할을 병행할 계획이라고 밝혔다.다음 달 정기 주주총회 등을 거쳐 5월 말 변경 상장할 계획이다.관련 절차가 이행되면 순자산에서 자본금 비중은 41.1%(2711억원) 수준에서 11.8%(778억원)로 개선된다.동국홀딩스는 "자본금 계정에 묶였던 2천억원 규모의 자금을 효율적으로 운용할 수 있게 된다"며 "감자에 따른 회사 자본 총계 변동은 없어 기업가치 변동은 없다"고 설명했다.동국홀딩스는 무상감자가 주가에 미칠 영향에 대응해 5대 1 액면분할도 함께 진행한다고 했다. 유통주식 수 확대로 개인투자자의 심리적 장벽을 낮춰 유동성을 높이려는 취지다.동국홀딩스는 이번 자본 재배치로 배당 지급을 한해 미루지만, 최저 배당 기준을 300원에서 400원(액면분할 시 80원)으로 상향하기로 했다.동국홀딩스는 "그룹 미래 신사업으로 현재 공장 부지나 전력 등 그룹사 자산을 활용해 최근 시장 핵심 이슈로 주목받는 인공지능(AI) 데이터센터 관련 투자를 검토 중"이라며 "연내 구체적인 성과를 낼 수 있을 것"이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com