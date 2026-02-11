두산밥캣의 완전 전동식 건설장비 T7X. 사진=두산밥캣

두산밥캣은 지난해 연결기준 영업이익이 전년 대비 21% 감소한 6861억원을 기록했다고 11일 공시했다.매출은 8조7919억원으로 3% 증가했다.지역별 매출액(달러 기준)을 살펴보면 관세 불확실성 등에 따른 수요 둔화로 북미 지역이 전년 대비 3% 감소했다.ALAO(아시아·라틴아메리카·오세아니아)는 내수 수요 위축이 더해져 13% 줄었다. EMEA(유럽·중동·아프리카) 지역 매출은 전년 수준의 수요가 유지되며 1% 증가했다.제품별로 보면 소형 장비와 산업차량 매출이 각각 2%, 9% 감소했고, 포터블파워는 소폭 성장해 1% 증가를 보였다.2025년 4분기 매출액은 전년 동기 대비 11% 증가한 2조 3772억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 17.7% 감소한 1483억원으로 집계됐다.지난해 말 순현금은 3억 5300만 달러를 기록하며 다섯 분기째 순현금 기조를 유지했고, 부채비율은 70.8%로 나타났다.한편, 두산밥캣 이사회는 이날 1주당 결산 배당금을 500원으로 결의했고, 지난해 연간 총배당금과 주주환원율은 각각 1700원, 40.4%로 결정됐다.시장 둔화에도 배당 규모를 역대 최대로 늘려 지난해 기업가치 제고 계획을 통해 발표한 '최소배당금 1600원 및 주주환원율 연결 순이익의 40%' 약속을 이행했다고 두산밥캣은 설명했다.두산밥캣은 2026년 연간 전망으로 매출액은 전년대비 4.3% 성장한 64억 5000만 달러, 영업이익은 전년수준인 4억 8200만 달러를 제시했다.두산밥캣 관계자는 “주요 시장 수요가 소폭 하락할 것으로 예상되나, 딜러 재고 확충과 점유율 확대 등을 통해 매출 증대를 추진할 것”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com