치열해지는 K뷰티 유통 경쟁…플랫폼의 브랜드 확보 쟁탈전

◆ “알아서 할게”로 돌아선 구다이글로벌

◆ 브랜드는 왜 독립하나…문제는 ‘수익성’

◆ “K뷰티는 이제 시작” 심화하는 유통 경쟁

K뷰티 유통 플랫폼 대장주로 꼽히는 실리콘투 주가가 1월 29일 5만4200원에서 2월 6일 4만1300원까지 떨어졌다. 일주일 만에 23.8% 내려앉았다. 실리콘투의 최대 고객사인 구다이글로벌이 자체 유통을 결정한 탓이다. 자체 유통을 위해 구다이글로벌은 최근 미국 현지 기업을 인수했다.구다이글로벌 이탈로 매출이 줄어들 수 있다는 우려는 주가에도 영향을 미쳤다. 시장에서는 K뷰티 영향력이 늘어나면서 유통 경쟁이 치열해질 것으로 관측하고 있다. 해외 진출과 배송·사회관계망서비스(SNS) 마케팅을 대리해주는 명목으로 고가의 수수료를 지불해왔던 인디 브랜드는 숨통이 트일 전망이다.구다이글로벌이 지난 1월 미국 소재 K뷰티 전문 유통기업 한성USA를 약 1000억원에 인수했다. 한성USA는 미국 현지 오프라인 상점에 국내 뷰티 브랜드를 유통하는 사업을 한다. 삼정KPMG 출신 최재호 대표가 2017년 창업했다. 한성USA의 지난해 매출은 약 1700억원 수준이다. 미국 오프라인 유통, 특히 얼타뷰티, 코스트코, 타깃에 특화돼 있다.구다이글로벌의 인수 목적은 ‘유통 구조 효율화’다. IPO(기업공개)를 앞두고 자체 유통을 통해 수익성을 끌어올리겠다는 전략이다. 구다이글로벌은 2015년 천주혁 대표가 설립한 화장품 회사다. 조선미녀, 스킨천사, 티르티르, 아이유닉, 하우스오브허, 라운드랩, 스킨푸드, 닥터나인틴 등의 K뷰티 브랜드를 운영하는 기업이다. 현재 162개국에 진출했고 지난해 매출은 1조7000억원 수준으로 추정된다.유통 플랫폼은 ‘K뷰티 글로벌화’에 중요한 역할을 한다. 중소 브랜드들이 자체적으로 글로벌 시장의 규제를 이해하고 현지 마케팅을 진행하기에 부담이 있다. 이럴 때 현지 운영·재고 관리부터 배송까지 전반적인 영업활동을 대리해주는 게 유통 플랫폼의 역할이다.브랜드가 인지도를 일정부분 확보할 때까지는 ‘윈윈’이다. 브랜드는 플랫폼의 인프라를 활용해 해외 사업 리스크를 줄이고 플랫폼은 브랜드 운영을 통한 제품·판매 데이터를 확보할 수 있기 때문이다. 향후 이 데이터를 활용해 플랫폼에서도 PB(자체 제작) 뷰티 브랜드를 론칭해 새로운 수익원을 찾을 수 있다.구다이글로벌의 판단은 플랫폼 없이도 사업 운영이 가능한 단계까지 올라섰다는 것을 의미한다. 조선미녀, 티르티르 등은 아마존 베스트셀러 1위를 차지할 만큼 현지 인지도가 높아졌다. 조선미녀와 티르티르를 앞세워 자체 브랜드를 모두 한데 묶는다면 미국 메이저 소매점과의 협상에서도 우위를 점할 수 있다.또 다른 문제는 높은 수수료다. 공정거래위원회가 발표한 ‘유통거래 실태조사’에 따르면 지난해 전문점·온라인쇼핑몰·백화점 등 주요 7개 유통업체의 화장품 정률수수료 평균은 30.73%다. 디지털기기(16.39%)나 가구(23.38%) 등에 비해 높다. 정률수수료는 거래 금액이나 매출의 일정 비율을 수수료로 납부하는 방식이다.문제는 정률수수료 외에도 별도 수수료가 발생한다는 점이다. 배송·반품·프로모션 여러 항목을 포함한 실질 수수료는 판매가의 절반을 웃도는 수준으로 뛴다.한 뷰티 브랜드 관계자는 “미국이나 유럽에서 사업을 해봤거나 현지 사정에 밝은 사람들은 플랫폼 없이 자체적으로 아마존과 같은 판매 채널에 입점할 수 있겠지만 대부분은 그렇지 않다”며 “초기에 작은 브랜드가 해외의 복잡한 통관과 물류, 마케팅을 직접 해결하기에는 한계가 있어 플랫폼을 활용하는 것”이라고 설명했다.결국 브랜드는 실질적인 수수료와 제반 비용을 합치면 판매가의 절반 가까이를 플랫폼에 납부해야 한다. 여기에 추가 마케팅 비용까지 제하면 브랜드의 영업이익률은 크게 떨어진다.그럼에도 플랫폼을 통해 해외 진출에 나서는 것은 ‘빠른 성장’ 때문이다. 브랜드 입장에서는 수익성 대신 글로벌 인지도를 얻겠다는 결정이다. 사업 초기에는 플랫폼을 앞세워 시장성을 검증하고 추후 현지 사업이 안정됐을 때 자사몰이나 직접 수출을 고려하는 방식으로 플랫폼 의존도를 낮추게 된다.플랫폼은 인디 브랜드를 육성해주는 인큐베이팅 기능을 하고 있다. 이 관계자는 “현지 정보가 없을 때는 정보를 얻는 것조차 비용이 된다”며 “수익만큼 중요한 게 리스크 관리인데 그걸 해결해준다. 요즘같이 K뷰티에 대한 관심이 많을 때는 돈보다 더 중요한 게 시간이다. 그 부분에서 장점이 크다”고 말했다.이에 따라 독점적으로 K뷰티 글로벌 유통을 도맡아온 실리콘투의 경쟁력이 약화할 수 있다는 의견이 나온다. 현재 글로벌 유통 플랫폼 역할을 하는 기업은 크게 세 군데다. 실리콘투, 올리브영, 구다이글로벌 등이다.실리콘투는 국내 최대 규모의 K뷰티 전문 유통 플랫폼이다. 자사몰 ‘스타일코리안닷컴’과 아이허브 등을 주요 채널로 삼고 K뷰티 브랜드를 전 세계에 공급하고 있다. 해외 진출을 원하는 중소 브랜드 운영 대행·위탁 배송 등을 대리해준다. 브랜드는 실리콘투에 제품을 납품하고 그 이후 모든 영업활동을 실리콘투에 위탁한다.다만 구다이글로벌이 자체 유통을 택해도 실리콘투에 미치는 영향은 미미할 가능성이 높다. 현재 실리콘투 사업부문은 △CA(B2B) △PA(B2C) △풀필먼트 등이며 각각의 매출 비중은 88%, 4%, 8%다. 실리콘투 매출 가운데 구다이글로벌 비중은 23.6%(지난해 3분기 기준)다. 이 가운데 미국 비중은 2.7% 수준에 그친다.박종대 메리츠증권 애널리스트는 “메이저 리테일러 전개는 실리콘투 여러 채널 가운데 하나일 뿐”이라며 “구다이글로벌 이탈로 인한 영향은 제한적이다. 구다이글로벌은 기존에 부족한 영역을 채우는 게 목적이기 때문”이라고 설명했다.CJ올리브영도 속도를 높이고 있다. 올리브영은 창업부터 글로벌 진출까지 중소 브랜드 성장 단계에 맞춘 맞춤형 지원 프로그램을 고도화하고 있다. 한국콜마와 함께 운영하는 ‘뷰티 스타트업 육성 프로그램’을 통해 창업 초기 단계의 기업의 시장 진입을 돕고 성장기에는 해외 판로 개척과 역량 강화를 지원한다. K뷰티 역직구 플랫폼 ‘올리브영 글로벌몰’을 통해서는 인디 브랜드의 글로벌 물류 안정성과 효율성을 높이고 있다.올해부터는 미국 오프라인 매장 오픈을 통해 400여 개 K뷰티 브랜드의 미국 진출을 도울 예정이다. 미국 현지 물류센터를 비롯해 상품 소싱, 마케팅 등 매장 운영에 필요한 인프라스트럭처(경제활동에 필요한 기반시설) 전반도 준비하고 있다.물류회사 한진도 K뷰티 유통에 뛰어들었다. 한진은 최근 미국 LA 2호 풀필먼트 센터 면적을 기존 대비 약 2배로 확장했다. 현지 센터는 지난해 5월부터 가동을 시작했다. 북미 내 K뷰티 수요 폭증에 따른 물동량 증가를 선제적으로 수용하기 위한 결정이다.한진 LA 풀필먼트센터는 현지 B2B 및 B2C 물류를 포함해 포워딩과 유통 채널 연계 등 다각화된 서비스를 제공한다. 회사 관계자는 “K-브랜드의 현지 소매 시장 공략을 밀착 지원하고 있다”며 “북미 시장 진출을 돕는 ‘통합 물류 파트너’로 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.K뷰티 유통 플랫폼 시장에 뛰어드는 사업자가 늘어나면서 경쟁이 심화할 수 있다는 의견이 나오지만 증권업계에서는 여전히 ‘윈윈’이 가능하다고 보고 있다.박 애널리스트는 “K뷰티의 글로벌 수요는 우리가 생각하고 있는 것보다 훨씬 크다”며 “실리콘투 혼자 다 커버할 수 있는 상황이 아니다. 아직도 진출하지 못한 지역이 많고 커버하고 있지 못한 리테일러들이 수두룩하다”고 밝혔다.그러면서 “투자자들은 경쟁 심화를 우려하고 있지만 미국과 유럽에서 한국의 무역·유통 벤더들은 제각각 영업직원을 뽑느라 한창이다”며 “아직 무역벤더 시장 경쟁 심화를 논할 단계가 아니다”고 덧붙였다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com