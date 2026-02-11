월 3900원에 티빙까지…SSG닷컴,'압도적 혜택' 쓱7클럽 3월 5일 출시

합리적인 구독료와 선택형 구조가 특징

매달 기본형(2900원)·티빙형(3900원) 선택 가능



티빙형은 K-콘텐츠, 스포츠 등 볼거리 풍성

장보기 7%적립, 백화점몰 7%할인·무료반품 기본



이달 가입시 구독료1개월 무료에 티빙 이용권,

장보기 지원금 지급…이후 3개월간 월회비 페이백

SSG닷컴이 장보기 특화 멤버십 쓱세븐클럽 OTT 티빙(TVING) 연계형 모델의 출시일과 가격을 공개했다. 월 3000원 대에 업계 최고 수준의 장보기 적립과 다채로운 콘텐츠 혜택을 누릴 수 있어 주목된다.11일 SSG닷컴은 오는 3월 5일 출시하는 쓱세븐클럽 티빙형 서비스의 월 구독료를 3900원으로 책정했다고 밝혔다.쓱세븐클럽의 가장 큰 특징은 합리적인 구독료와 선택형 구조다. 매달 기본형과 티빙형 중 원하는 멤버십 상품 유형을 선택할 수 있다.기본형(2900원)에 1,000원을 추가해 티빙형(3900원)을 선택하면 '환승연애', '쇼미더머니:야차의세계' 등 티빙 오리지널 콘텐츠와 프로야구(KBO), 프로농구(KBL) 등 스포츠 경기를 시청할 수 있다. 티빙형을 선택한 기가입 고객은 첫 결제일부터 티빙을 이용할 수 있다.업계 최고 수준의 장보기 혜택은 멤버십 유형과 관계없이 동일하게 제공한다. ‘쓱배송(주간·새벽·트레이더스)’ 상품 구매 시 결제금액의 7%가 고정 적립된다. 멤버십 전용 장보기 상품도 특가 구매할 수 있다. 이 외에 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 최대 7% 할인쿠폰도 지급한다. 신세계백화점몰 상품은 무료 반품 혜택도 적용된다.SSG닷컴은 2월 중 신규 가입하는 고객을 대상으로 1개월 구독료 면제 혜택과 티빙 1개월 이용권, 장보기 지원금 5000원을 제공한다. 이와 별개로 3개월간 월 구독료 이상의 금액을 결제 즉시 SSG머니로 페이백해준다. 티빙형 가입자는 월 4000원을 돌려받아 장보기 적립 혜택과 티빙 시청 혜택을 사실상 무료로 누릴 수 있다. 골드바·실버바 등을 증정하는 럭키드로우 이벤트와 영화 ‘호퍼스’ 예매권 추첨 이벤트도 함께 진행한다.방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 “생활에 실질적인 도움이 되는 장보기 혜택과 OTT 콘텐츠가 결합된 멤버십 서비스를 부담 없는 가격에 누릴 수 있다”며 “쓱세븐클럽 기가입 고객과 신규 고객 모두에게 기본형과 티빙형 중 하나를 선택할 수 있도록 안내할 예정”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com