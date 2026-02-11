지난 23년부터 25년까지 최근 3년간 발생한 에스컬레이터 사고는 연평균 61건으로, 23년 43건에서 24년 54건, 25년에는 86건으로 매년 증가 추세를 보인다. 사고 원인은 약 94%가 손잡이 미사용, 걷거나 뛰는 행동 등 안전 수칙 미준수였다.
에스컬레이터는 한 명의 균형 상실이 연쇄적인 사고로 이어질 수 있어 이용객이 집중되는 명절 기간에는 각별한 주의가 필요하다. 특히 명절 연휴에는 이동을 서두르거나 짐을 든 상태로 에스컬레이터를 이용하는 사례가 늘어나 사고 위험도 함께 높아진다.
이에 양 기관은 이번 캠페인에서 ▲손잡이 잡기 ▲걷거나 뛰지 않기 ▲E/S 사고 발생시 비상정지 버튼 누르기 ▲유모차·손수레 휴대 시 엘리베이터 이용하기 등 명절 이동 상황에서 꼭 지켜야 할 핵심 안전 수칙을 집중적으로 안내했다.
공사는 앞으로도 공단과 협력해 명절·휴가철 등 이용객이 집중되는 시기를 중심으로 현장형 안전 캠페인을 지속 추진하고 승강기 안전 수칙이 시민 일상 속에 자연스럽게 정착될 수 있도록 예방 활동을 강화해 나갈 계획이다.
마해근 서울교통공사 영업본부장은 “설 명절처럼 역사 내가 혼잡한 시기에는 작은 부주의가 연쇄 사고로 이어질 수 있다”며 “에스컬레이터 이용 시에는 반드시 손잡이를 잡고 걷거나 뛰지 않는 등 기본 안전 수칙을 지켜주시길 바란다”고 말했다.
