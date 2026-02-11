올리비에앤코, 롯데백화점 본점 문화센터와 ‘지중해 퀴진 쿠킹 클래스’ 성료

프랑스 프리미엄 올리브오일 브랜드 올리비에앤코가 롯데백화점 본점 문화센터와 협업해 선보인 ‘프랑스 올리비에앤코의 지중해 퀴진 쿠킹 클래스’가 참가자들의 높은 호응 속에 마무리됐다. 이번 클래스는 올리비에앤코가 롯데백화점의 설 명절을 겨냥해 선보인 L(롯데) 익스클루지브 제품과 연계한 그로서리·미식 콘텐츠의 일환으로 기획됐다.이번 프로그램은 올리비에앤코가 국내에서 처음 선보인 공식 쿠킹 클래스로, 롯데백화점 본점 문화센터가 지향해 온 품격 있는 미식·라이프스타일 중심의 콘텐츠 기획 방향과 맞닿으며 모집 오픈 후 단 며칠 만에 참가가 마감됐다. 브랜드의 미식 철학과 문화센터의 정제된 클래스 운영 방식이 조화를 이루며 긍정적인 반응을 이끌어냈다는 평가다.클래스는 지중해의 햇살과 바람, 올리브나무가 자라는 떼루아의 풍미를 주제로 구성됐다. 프랑스 프로방스를 비롯한 지중해 산지에서 현지 장인이 엄선한 올리비에앤코의 그랑크뤼(Grand Cru) 올리브오일 테이스팅과 함께, 산지와 품종에 따라 달라지는 향과 맛의 구조를 비교하는 시간이 이어졌다. 참가자들은 올리브오일을 조리 보조재가 아닌 미식의 중심 재료로 이해하는 경험을 나눴다.테이스팅과 함께 일상 식탁에서 활용하기 좋은 메뉴를 중심으로 실습이 진행됐다. 올리브 타프나드와 구운 버섯을 곁들인 사워도우, 라타투이를 곁들인 제철 생선 파피요트가 여러 그랑크뤼 올리브오일과 함께 소개되며, 재료와 오일의 조화를 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.올리비에앤코가 보유한 올리브오일을 비롯해 스프레드, 소스, 비네거 등은 프랑스 미슐랭 3스타 레스토랑에서도 실제 사용되는 라인업이다.올리비에앤코 측은 “올리비에앤코는 올리브오일을 단순한 식재료가 아닌, 생산자의 개성과 산지의 이야기가 담긴 미식 경험으로 전하는 브랜드”라며 “이번 클래스를 계기로 지중해 각 지역의 미식을 더 깊이 소개해 나갈 것”이라고 밝혔다. 한편, 올리비에앤코는 앞으로도 테이스팅과 쿠킹 클래스 등 체험형 프로그램을 통해 지중해 고메의 가치를 일상 속에서 자연스럽게 전달할 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com