게티이미지뱅크

설 연휴를 앞두고 온라인 거래가 늘면서 사기 피해가 1~2월에 집중되는 것으로 나타났다. 특히 10~30대 젊은 층이 전체 피해자의 75%를 차지해 각별한 주의가 요구된다.11일 금융사기 방지 플랫폼 더치트가 발표한 2023~2025년 사기 피해 데이터를 보면 2024년과 2025년 설 연휴 기간 발생한 피해 금액은 각각 200억 원을 넘어섰다.더치트는 사기범들이 ‘오늘 안에 입금해야 한다’, ‘지금이 아니면 어렵다’는 식으로 조급함을 유도하고 명절 특유의 거래 집중 분위기가 맞물리며 피해 예방을 위한 절차가 제대로 이뤄지지 않는다고 분석했다.이와 함께 설 시즌에는 중고거래나 티켓, 상품권 같은 소액 거래뿐 아니라 명절 자금 지원이나 대출 연장을 사칭한 피싱·대출 사기도 함께 증가하는 것으로 나타났다.연령별로는 설 연휴 사기 피해자 10명 중 7명이 10~30대였고 중고거래, 게임, 사회관계망서비스(SNS) 등 디지털 기반 거래 이용률이 높은 연령층일수록 사기 노출 위험도 커지고 있다는 분석이다.더치트 관계자는 “송금 전 상대방의 연락처나 계좌번호를 한 번만 조회해 봐도 피해의 상당 부분을 예방할 수 있다”며 “연휴 직전 급하게 입금을 요구하는 거래는 반드시 경계하고 안전결제 수단을 활용하는 것이 피해 예방에 도움이 된다”고 조언했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com