한진 LA 2호 풀필먼트센터 사진=한진 제공

한진이 K-뷰티 브랜드의 성공적인 북미 시장 안착을 위해 미국 로스앤젤레스(LA) 지역의 풀필먼트 인프라를 대폭 강화했다.11일 한진은 지난해 5월 가동을 시작한 LA 2호 풀필먼트 센터의 면적을 기존 대비 약 2배로 확장했다고 밝혔다.회사는 이번 확장을 통해 2호 센터는 약 9500㎡ 규모의 운영 면적을 확보하게 됐다.한진이 LA 지역에서 운영하는 풀필먼트 센터의 총 면적은 2만㎡ 을 넘어섰다. 이는 국제 규격 축구장 약 3개에 달하는 규모로 지난 2022년 1호 센터(약 1만 600㎡) 개설 이후 2024년 증설과 2025년 2호 센터 신규 오픈까지 진행한 바 있다.한진의 인프라 확대는 K-뷰티의 가파른 성장세가 동인이 됐다. 식품의약품안전처에 따르면 2025년 대미 화장품 수출액은 전년 대비 15.1% 증가한 약 22억 달러를 기록하며 역대 최대 실적을 경신했다.한진 측은 “물류 인프라를 선제적으로 확보해 고객사가 현지에서 신속한 입·출고 경쟁력을 갖출 수 있도록 최적화된 물류 환경을 조성했다”며 “K-브랜드들이 글로벌 현지 시장에서 강력한 경쟁력을 가질 수 있도록 든든한 조력자 역할을 수행할 것”이라고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com