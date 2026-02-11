금융감독원 스케치 /사진=한경 김병언 기자

사주나 풍수를 미끼로 투자자를 유인해 주식 투자금을 가로채는 신종 사기 수법이 등장해 주의가 요구된다.11일 금융감독원은 해당 수법에 대해 소비자 경보 주의 단계를 발령했다.금융감독원에 따르면 베트남을 거점으로 한 범죄 조직은 단체 채팅방이나 SNS를 통해 사주나 풍수지리 등 친숙한 소재로 접근해 사주 풀이에 투자가 좋다는 등으로 투자자들을 유인한 것으로 나타났다. 또한 가짜 주식 거래 앱인 ‘PIPS Assets’를 내려받도록 했다.피해자들은 처음에 10만~20만원의 소액을 투자해 수십 배 수익을 얻는 것처럼 보이자 조식을 신뢰하게 되고 이후 더 큰 금액을 투자하게 된다.대출까지 권유받아 투자 규모르 키운 뒤 돈을 찾으려 하면 대출 상환·수수료·세금 등을 이유로 추가 자금을 요구해 피해를 키우는 방식이다.가짜 앱은 정상 투자 플랫폼과 구분이 어려워 피해자들이 범죄임을 인지하기 어렵다. 금감원은 영등포경찰서와 협업해 공동으로 대응하기로 했다.또 다른 수법으로는 글로벌 투자사를 사칭해 거액의 비상장 주식 매수를 유도하는 불법 리딩방 사기도 기승하고 있다.이들 수법의 경우 해당 주식은 1주당 1000원에 불과했지만 피해자들은 1주당 4만원까지 오르는 것처럼 속아 40배 수익을 기록한 것으로 나타났다.금감원은 “불법 업체와 거래로 인한 피해는 분쟁조정 대상에 해당되지 않아 피해구제를 받기 어렵다”고 경고했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com