현대백, 지난해 영업익 3782억원…주요 점포 고급화 성공

지난해 연결 기준 순매출 4조2303억원, 영업이익 3782억원

현대백화점이 지난해 연결 기준 순매출 4조2303억원, 영업이익 3782억원을 달성했다. 전년 대비 매출은 1.0% 늘었고, 영업이익은 33.2% 급증했다.실적 호조를 견인한 주역은 본업인 백화점 부문이다. 지난해 백화점 부문 별도 기준 영업이익은 3935억원이다. 전년 대비 9.6% 증가한 수치다. 지난해 4분기만 떼어놓고 보면 매출 6818억원, 영업이익 1377억원을 기록해 전년 동기 대비 매출과 영업이익은 각각 3.2%, 20.9% 신장했다.외국인 매출 증가도 백화점 호실적에 힘을 보탰다. 더현대 서울과 무역센터점을 중심으로 외국인 고객이 급증하면서, 지난해 현대백화점 외국인 매출액은 전년보다 25% 증가했다.여기에 자회사의 수익성이 개선됐다. 면세점 사업을 하는 현대디에프는 작년 3분기 영업이익 13억원 달성에 이어, 4분기에도 21억원 흑자를 기록했다. 매출은 시내면세점 점포 축소 등으로 지난해 4분기 기준 22.2% 줄었으나, 공항면세점 실적 호조 등으로 연간 기준 4.3% 증가했다.지누스는 글로벌 경기 둔화와 관세 변수 속에서도 지난해 연간 매출은 9132억원으로 전년 수준을 유지했고, 영업이익 258억원을 기록하며 흑자전환했다. 회사 측은 연내 신규 고객사로부터 제조자개발생산(ODM) 수주가 예상되는데다, 비용 슬림화를 위한 사업 구조 개편을 통해 고정비 부담을 줄여나갈 계획이어서 향후 실적이 점차 개선될 것이라고 설명했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com