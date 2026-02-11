“매매 논란 사실무근” 임성근 기능장 파주 매장, 공사 막바지 수순

현장 관계자에 따르면, 해당 매장은 최근 관할 행정 관청에 준공 신청서를 제출한 것으로 확인됐다. 내부 인테리어 공사와 주방 설비 점검 등 구도 설계와 도면 작업이 한창 진행 중이며, 현재는 건물 주변 정리와 조경 등 세부적인 마무리 작업이 병행되고 있다. 준공 승인이 떨어지는 대로 실제 인테리어 공사와 정식 영업 허가 등 후속 절차를 밟을 예정이다.
실제 운영을 위한 인적 인프라 구축에도 나섰다. 최근 주요 구인·구직 플랫폼에는 해당 매장의 주방 및 홀 인력을 모집하는 공고가 잇따라 게시됐다. 이를 통해 임성근 기능장의 파주 신규 매장이 구체적인 영업 스케줄을 확정 짓고 실질적인 개점 준비 단계에 들어섰음을 알 수 있다. 지역 상권의 반응은 복합적이다. 현장에서 만난 한 상인은 “매매 과정의 논란으로 사업이 중단될 줄 알았는데, 건물 외관이 완성되고 채용 공고까지 나오는 것을 보니 개점이 임박했음을 실감한다”고 전했다. 다만 일각에서는 과거의 논란이 브랜드 이미지에 일정 부분 영향을 준 만큼, 개점 이후의 영업 방식과 품질 관리가 향후 평판을 결정짓는 분수령이 될 것이라는 관측도 나오고 있다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지