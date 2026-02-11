“매매 논란 사실무근” 임성근 기능장 파주 매장, 공사 막바지 수순

최근 매장 매매 논란으로 주목을 받았던 임성근 기능장의 파주 신규 매장이 정상적인 준공 절차를 밟으며 영업 개시를 위한 막바지 작업에 속도를 내고 있다. 일부의 문제 제기에도 불구하고 별다른 행정적 제동 없이 공사가 마무리 단계에 접어들었다는 설명이다.현장 관계자에 따르면, 해당 매장은 최근 관할 행정 관청에 준공 신청서를 제출한 것으로 확인됐다. 내부 인테리어 공사와 주방 설비 점검 등 구도 설계와 도면 작업이 한창 진행 중이며, 현재는 건물 주변 정리와 조경 등 세부적인 마무리 작업이 병행되고 있다. 준공 승인이 떨어지는 대로 실제 인테리어 공사와 정식 영업 허가 등 후속 절차를 밟을 예정이다.실제 운영을 위한 인적 인프라 구축에도 나섰다. 최근 주요 구인·구직 플랫폼에는 해당 매장의 주방 및 홀 인력을 모집하는 공고가 잇따라 게시됐다. 이를 통해 임성근 기능장의 파주 신규 매장이 구체적인 영업 스케줄을 확정 짓고 실질적인 개점 준비 단계에 들어섰음을 알 수 있다.지역 상권의 반응은 복합적이다. 현장에서 만난 한 상인은 “매매 과정의 논란으로 사업이 중단될 줄 알았는데, 건물 외관이 완성되고 채용 공고까지 나오는 것을 보니 개점이 임박했음을 실감한다”고 전했다. 다만 일각에서는 과거의 논란이 브랜드 이미지에 일정 부분 영향을 준 만큼, 개점 이후의 영업 방식과 품질 관리가 향후 평판을 결정짓는 분수령이 될 것이라는 관측도 나오고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com