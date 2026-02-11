사진: 반도건설 ‘에코델타시티 반도아이비플래닛’ 조감도

에코델타 광역 위치도

부산 에코델타시티 내 첫 대규모 지식산업센터인 ‘반도 아이비플래닛’이 가덕도신공항 건설공단 입주 확정과 기회발전특구 지정이라는 호재를 등에 업고 지역을 대표하는 랜드마크로 부상하고 있다. 지난해 말 공단 측과 입주 계약을 체결하며 공공기관 유치에 따른 안정성과 상징성을 확보한 데 이어, 최근 단지가 위치한 부지 일대가 기회발전특구로 신규 지정되면서 투자자와 기업들의 관심이 뜨겁다.기회발전특구 지정에 따라 입주 기업들은 법인세와 소득세, 취득세, 재산세 감면 등 파격적인 세제 혜택과 더불어 재정 인센티브를 누릴 수 있게 된다. 특히 부산시가 에코델타시티의 전력 공급 능력과 첨단 산업 육성 여건을 높게 평가해 이번 지정을 결정한 만큼, 향후 기업들의 경영 환경은 더욱 개선될 전망이다. 여기에 지난 7월 입주 가능 업종이 대폭 확대되면서 기존 IT·제조업 외에도 OEM 제조, 법무·회계 서비스, 스마트팜 등 총 15개 분야 기업이 새롭게 입주할 수 있는 길도 열렸다.인근 인프라 개발 속도도 가파르다. 올해 연말에는 서울 여의도 ‘더현대 서울’의 명성을 잇는 초대형 복합몰 ‘더현대 부산’이 착공에 들어갈 예정이며, 국내 최대 규모의 AI 데이터센터 구축 등 5조 원 이상의 대규모 투자가 이어지며 미래 산업의 성장 거점으로 탈바꿈 중이다. 교통 여건 역시 만덕-센텀 도시고속화도로 개통과 남부내륙철도 착공, 엄궁대교 건설 및 에코델타시티 역사 신설 사업 등이 차질 없이 진행되며 광역 교통망의 핵심 요충지로 자리매김하고 있다.부산 최대 규모를 자랑하는 ‘에코델타시티 반도 아이비플래닛’은 지하 2층~지상 8층, 연면적 약 16만 6,292㎡ 규모로 조성된다. 제조형, 업무형, 독립형이 어우러진 하이브리드 설계가 적용되었으며, 특히 업무형 유닛은 소형 위주 구성과 가변 평면 설계를 도입해 기업 규모에 맞는 최적화된 공간 활용이 가능하다. 2029년 조기 개항 예정인 가덕도 신공항과 인접해 물류 이동이 용이하며, 약 19개 산업단지가 배후에 위치해있다.2026년 9월 준공 예정인 ‘반도 아이비플래닛’의 모델하우스는 부산 강서구 명지동 일원에 마련돼 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com