서울의 한 은행에 주택담보대출 상품 홍보 현수막이 걸려 있다. 2025.11.16 사진=연합뉴스 제공

정부와 은행권의 부동산 대출 규제가 이어지면서 은행권 가계대출이 지난해 말에 이어 지난 1월에도 감소한 것으로 나타났다.하지만 은행 외 2금융권 대출이 늘면서 전체 금융권 가계대출은 한 달 만에 다시 소폭 증가했다.11일 한국은행이 발표한 ‘금융시장 동향’에 따르면 1월 말 기준 예금은행 가계대출(정책모기지론 포함) 잔액은 1172조 7000억 원으로 한 달 전보다 1조원 줄었다.은행권 가계대출이 두 달 연속 감소한 것은 2024년 12월(-4000억원)∼2025년 1월(-5000억원) 이후 1년 만이다.주택담보대출과 신용대출 등 기타 대출이 각각 6000억 원, 4000억 원 감소했고 전세자금 대출도 3000억 원 줄며 5개월 연속 감소세를 이어갔다.하지만 금융위원회·금융감독원이 발표한 ‘가계대출 동향’에서는 1월 금융권 전체 가계대출이 1조 4000억 원 증가했다.은행권에서는 1조 원 줄었지만 2금융권에서 2조 4000억 원 늘어난 영향이다.특히 상호금융권이 2조 3000억 원 증가했고 저축은행도 3000억 원 증가로 돌아섰다. 주택담보대출 증가 폭은 3조 원으로 전월보다 확대됐고 신용대출 감소 폭은 1조 7000억 원으로 축소됐다.한은 관계자는 “은행 대출 감소에도 2금융권으로 수요가 이동하는 풍선효과가 나타났다”며“수도권 시장 상황을 고려할 때 주담대 수요 압력이 커질 가능성에 유의해야 한다”고 말했다.한편 은행 예금은 1월 50조 8000억원 감소하며 역대 최대 월간 감소 폭을 기록했다.수시 입출식예금이 49조7000억원 급감한 것이 주요 원인으로 법인 자금 유출과 부가가치세 납부 영향이 컸다. 자산운용사 수신은 머니마켓펀드(MMF)와 주식형펀드 등으로 자금이 이동했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com