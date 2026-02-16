‘두산위브더제니스 센트럴 천안’, 하이엔드 아파트로 주목

최근 지방 부동산 시장이 전반적으로 위축된 가운데서도 하이엔드 브랜드 아파트는 신고가 거래와 지역 평균을 웃도는 가격 상승세를 이어가며 존재감을 드러내고 있다. 업계에서는 입지와 상품성, 외관 경쟁력, 브랜드 희소성이 복합적으로 작용해 형성된 높은 상징성이 이러한 흐름을 견인하고 있다고 분석한다.대표적인 사례가 두산건설의 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 보면, 대구 수성구 일원 ‘두산위브더제니스’의 전용면적 143㎡은 지난해 12월 20억7,000만원에 손바뀜돼 역대 최고가를 새로 썼다. 이는 지난해 5월 매매가 대비 무려 2억5,000만원 상승한 금액이다. 단지의 전용면적 129㎡ 역시 같은 기간 18억3,500만원에 거래돼 신고가를 경신했다.매매가 상승폭에서도 지역 평균을 웃돈다. 부동산R114 자료를 보면, 올해 1월 셋째 주(16일 기준) 해당 단지의 3.3㎡당 평균 매매가는 3,436만원으로 전년 동기 대비 약 8.7% 상승했다. 같은 기간 수성구 평균 상승률(약 3.44%)의 두 배를 넘는 수치다.이와 관련해 업계에서는 단지가 갖춘 상징성을 주요 요인으로 꼽는다. ‘두산위브더제니스’는 수성구 내에서도 핵심 주거지에 자리한 데다, 초고층 단지로 일대 스카이라인을 새로 형성하며 입지적 상징성과 시각적 상징성을 동시에 갖춘 것으로 평가된다.실제 지난해 10월 두산건설이 경북 구미시에 공급한 ‘두산위브더제니스 구미’는 정당계약 개시 후 약 2개월 만에 전 가구 계약을 완료했다. 단지는 구미시 첫 ‘두산위브더제니스’ 하이엔드 브랜드 아파트로 공급돼 분양 전부터 높은 화제를 모았으며, 브랜드 상징성과 상품성에 대한 높은 기대는 수요자들의 청약으로 이어졌다는 평가다.이러한 상황 속 두산건설이 천안시에 공급 중인 하이엔드 브랜드 아파트에도 수요자들의 관심이 높아지고 있다. ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’이 그 주인공으로, 단지는 충남 천안시 동남구 청당동 일원에서 지하 2층~지상 최고 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 총 1,202세대로 조성된다.‘두산위브더제니스 센트럴 천안’은 각 지역을 대표하는 하이엔드 브랜드 아파트를 다수 공급해 온 두산건설이 충남에 처음으로 선보이는 ‘두산위브더제니스’ 아파트이자, 지역 내 약 3,000세대 ‘두산위브’ 브랜드 타운을 완성할 마지막 퍼즐로 상징성이 높다. 아울러 천안시 동남구 내에서도 공공기관이 밀집해 주거 인프라가 우수한 핵심 입지에 들어서 정주여건도 뛰어나다는 평가다.실제 단지는 우수한 생활 인프라를 갖췄다. 단지는 반경 1km 내 대전지방법원 천안지원, 대정지방검찰청 천안지청 등 다수 공공기관이 위치하며, 도보 거리에 위치한 청당초등학교를 비롯해 천안가온중, 천안청수고 등 초·중·고교가 두루 가까워 교육 여건이 우수하다. 인근에 청수호수공원, 천안삼거리공원, 청수산림공원, 천안생활체육공원 등 녹지가 풍부해 주거 쾌적성도 뛰어나다. 교통 여건으로는 차량으로 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역, 약 15분 거리에 KTX·SRT 천안아산역이 위치해 있다.우수한 상품성도 자랑거리다. 단지는 남향 위주 배치로 채광성과 일조권이 우수하며, 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)가 적용돼 통풍성을 높였다. 일부 세대엔 3면개방형 구조가 적용돼 실내 개방감이 한층 극대화될 예정이다. 전 주택형에 안방 드레스룸이 조성되며, 평형에 따라 전용면적 84㎡A·C 타입에는 알파룸, 84㎡B 타입에는 팬트리 등 넉넉한 수납 특화 공간이 도입된다.아울러 단지 외관에도 부분커튼월룩과 유리난간 등 외관 특화설계가 적용돼 고급스러움을 한층 높일 계획이며, 단지 내에는 종로엠스쿨(예정), 교보문고 북 큐레이션 서비스(예정) 등 교육 특화 시설이 들어설 예정이다.단지가 제공하는 풍부한 금융 혜택도 주목할 부분이다. 단지는 최근 1년간 천안시에서 신규 분양한 단지 중 유일하게 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 선보이며, 계약금 5%, 1차 계약금 500만원 정액제 등의 혜택을 제공한다.한편 단지의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성정동 일원에 마련돼 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com