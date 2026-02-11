2월 10일 2025 의장표창 수여식에서 정임행 민주평화통일자문회의 강남구협의회 차석이 민주평화통일자문회의 의장 대통령 표창을 수상했다/㈜파모소 제공

지난 10일 서울 용산구 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 2025년 서울지역 의장표창 수여식에서 정임행 민주평화통일자문회의 강남구협의회 차석(㈜파모소 회장)이 민주평화통일자문회의 의장인 대통령 표창을 수상했다.이번 수여식은 한반도 평화통일 기반 구축과 지역사회 발전에 헌신한 자문위원과 관계자들을 격려하기 위한 자리로, 약 300여 명의 내외빈이 참석했다.정임행 차석은 그동안 지역 네트워크를 활성화하고 실질적인 민관 협력 사업을 추진하며 평화통일 및 사회통합 분야에서 탁월한 공로를 세운 점을 인정받았다. 특히 강남구 지역의 소통 중심 역할을 수행하며, 시민들이 체감할 수 있는 평화 및 사회 공헌 프로그램을 지원해 온 헌신적인 활동이 이번 대통령 표창 수상의 배경이 됐다.이날 행사는 홍민희 자문위원의 사회로 개회식이 시작됐고 김동엽 북한대학원대학교 소장의 특별강연이 이어졌다. ‘2026년 한반도의 현실과 과제, 평화를 설계하다’라는 주제의 강연으로 급변하는 정세 속에서 지역 사회가 실천해야 할 평화의 가치를 공유하는 시간이 됐다.정임행 차석은 "이번 표창은 개인의 영예를 넘어 지역 사회와 의회가 함께 소통하며 일궈낸 협력의 결과"라고 수상 소감을 정했다. 이어 "민주평화통일자문회의의 핵심 가치인 평화 협력의 정신을 다시 한번 가슴에 새기고, 앞으로도 지역 현안 해결과 사회 통합을 위해 더욱 낮은 자세로 헌신하겠다"는 의지를 밝혔다.아울러 정 차석은 향후 비전으로 청년 세대와 지역을 잇는 활발한 연계 활동과 사회적 책임 강화 프로그램 확대를 제시했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com