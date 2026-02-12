리노이아, 신제품 ‘모이스처 바디 크림 미스트 2종’ 출시

KT&G 계열사 코스모코스(대표 이정훈)의 헤어&바디 퍼스널 케어 브랜드 리노이아(RE:NOIA)가 겨울철 건조한 피부를 위한 차세대 주력 아이템 ‘모이스처 바디 크림 미스트 2종’을 출시하며 제품 라인업을 확대했다.이번에 새롭게 선보이는 ‘모이스처 바디 크림 미스트’는 크림 한 통의 영양을 미스트에 담아낸 고보습 제품이다. 리포좀화된 5중 세라마이드가 피부에 촘촘하게 밀착되어 겉돌지 않는 보습막을 형성하며, 뿌릴수록 촉촉함이 쌓이는 맞춤형 레이어링 보습을 선사하는 것이 특징이다.특히 이번 신제품은 탁월한 개선 수치로 제품력을 입증했다. 보습 특허 성분인 ‘MOISTBOOM®’을 함유해 피부 속부터 수분을 탄탄하게 채워주며, 인체적용시험 결과 1회 사용 직후 즉각적 수분량이 495% 증가하고 속보습이 4.72% 개선되는 효과를 확인했다.제품은 취향에 따라 선택할 수 있도록 두 가지 향으로 구성됐다. 은은하고 포근한 느낌의 ‘파우더 머스크’와 차분하게 마음을 진정시켜주는 ‘세이지 라벤더’ 향이 바디 케어 후 기분 좋은 잔향을 남긴다.리노이아는 ‘일상 속 기분 좋은 아름다움’을 목표로 다이소 채널 입점 이후 꾸준한 성장세를 기록해 왔다. 브랜드 론칭 초기부터 다이소 온·오프라인에서 품절 대란을 일으킨 바 있는 리노이아는 이번 모이스처 바디 크림 미스트 출시를 통해 총 15종의 라인업을 구축하게 됐다.한편, 리노이아는 지난 1월 14일부터 16일까지 일본 도쿄에서 열린 ‘2026 코스메위크 도쿄’ 전시를 성공적으로 마치며 글로벌 브랜드로서의 위상을 공고히 했다.신제품 모이스처 바디 크림 미스트 2종은 전국 다이소 매장 및 온라인몰을 통해 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com