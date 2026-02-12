LTI는 연간 소득대비 대출 고모를 보여주는 지표로 수치가 높을 수록 채무 부담이 크다는 의미다.
12일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 한국은행으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 3분기 말 기준 자영업자 LTI는 343.8%로 집계됐다. 평균적으로 연 소득의 3.4배에 달하는 빚을 지고 있는 셈이다.
같은 기간 자영업자 전체 가계대출은 1072조2000억원으로 역대 최대 규모를 기록했으며 차주 수는 308만 5000명에 달했다.
다만 자영업자 LTI는 2017년 말 365.7%로 정점을 찍은 이후 전반젇으로 하락하는 흐름을 보이고 있다.
특히 2022년 말 350.0%에서 2024년 말 344.4%까지 7분기 연속 낮아졌다. 이후 소폭 반등이 있었지만 대체로 안정세를 유지하고 있다.
지난해 3분기에는 소득 증가율이 전분기보다 확대되면서 LTI가 비교적 큰 폭으로 하락해 2016년 2분기 말 이후 최저치를 기록했다.
한국은행은 2018년 이후 정부의 가계대출 관리 대책이 본격화되면서 대출 증가세가 둔화한 영향으로 분석했다. 문제는 하락세에도 불구하고 자영업자 LTI는 여전히 비자영업자보다 크게 높은 수준이다.
비자영업자 LTI는 지난해 3분기 말 223.0%로 지난 2021년 말(223.6%) 가장 높은 수치를 기록했지만 같은 시기 자영업자 LTI보다 100%p 이상 격차가 난다.
박성훈 의원은 “내수 부진 장기화 속에 자영업 부실이 금융권 리스크로 전이되지 않도록 채무 관리와 맞춤형 지원을 강화하는 등 선제 조치와 적극적인 대책이 필요하다”고 강조했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지