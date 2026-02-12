링크알파, UBS 주관 ‘UBS-ARC’ 네트워크 합류

금융 AI 스타트업 링크알파(대표 최찬열, 최호준)는 투자은행 UBS가 주관하는 글로벌 리서치 커뮤니티 ‘UBS-ARC (Analytical Research Community)’에 합류했다고 12일 밝혔다.UBS-ARC는 UBS 글로벌 리서치가 초청 방식으로 운영하는 네트워크로, 기술 기반 비상장 기업 리더와 UBS 리서치 조직 간 교류를 지원하는 프로그램이다.링크알파는 향후 ▲UBS의 글로벌 섹터 애널리스트들과의 전략적 교류 ▲산업 리서치 및 투자자 동향 파악 ▲UBS 주관 플래그십 컨퍼런스 참여 등의 기회를 갖게 된다. 특히 UBS의 클라이언트인 글로벌 기관 투자자 및 패밀리 오피스와의 네트워킹 기회를 통해 자사 솔루션의 글로벌 확장을 가속화할 계획이다.최호준 링크알파 대표는 “세계 금융기관들이 링크알파의 솔루션을 도입하고 있는 만큼, 이번 멤버십을 발판 삼아 글로벌 시장 내 영향력을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.한편, 링크알파는 금융 특화 AI 기반 리서치 지원 솔루션을 제공하고 있으며, 글로벌 주요 투자은행 및 자산운용사를 포함한 54개 이상의 금융 기관을 고객사로 확보하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com