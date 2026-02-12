사진=뉴스1

삼성전자가 ‘17만 전자’에 등극하며 사상 최고가를 새로 썼다.12일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 오늘(12일) 오전 10시 14분 기준 전장보다 4.05% 오른 17만 4600원을 기록했다.정규장에서 삼성전자 주자가 17만원 선을 넘어선 것은 이번이 처음이다.지난 11일(현지 시간) 미국 증시에서 반도체 업종이 강세를 보인 것이 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다. 특히 인공지능(AI).반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수가 올랐다. 필라델피아 반도체지수는 2.28% 상승 마감했다.마이크론은 차세대 고대역폭메모리(HBM4) 공급 관련 우려에 정면 반박하며 주가가 급등했다. 마크 머피 마이크론 최고재무책임자(CFO)는 울프리서치 콘퍼런스에 참석해 'HBM 경쟁력 약화' 우려에 대해 언급했다. 그는 "엔비디아의 기준을 맞추지 못해 차세대 공급망에서 제외됐다"는 일부 보도는 부정확한 정보라고 말했다. 또 마이크론의 차세대 제품인 HBM4가 이미 대량 생산 단계에 들어섰으며, 계획보다 1년 앞당겨 고객사에 물량 출하를 시작했다고 설명했다. 마이크론 주가는 장중 10% 넘게 오르기도 했다.SK하이닉스는 같은 시각 2.91% 오른 88만 5000원을 기록했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com