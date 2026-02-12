홈 한경BUSINESS [속보] 장동혁, 李대통령과 오찬 불참 결정 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602121432b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.12 11:03 수정2026.02.12 11:03 강홍민 기자 장동혁 국민의힘 대표(한경DB)장동혁, 李대통령과 오찬 불참 결정강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “설탕값 짬짜미” 제일제당 등 4000억 과징금 철퇴 민희진, 260억 받는다…하이브 상대 ‘풋옵션 소송’ 1심 승소 편의점이 디저트파크로…CU, 성수동에 핫플 만들었다[현장] 미국 전기차 충전소도 ‘바이 아메리카’...미국산 부품 비율 100% 금호건설, 남양주 왕숙2지구 ‘왕숙 아테라’ 3월 공급