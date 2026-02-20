삼성전자, SK하이닉스, 두쫀쿠 3가지가 한국 경제 버팀목이라는 의미가 담긴 밈. 사진=온라인커뮤니티

주식 시장은 폭발, 삶은 팍팍…불장의 그늘

숫자로 본 'K자형 양극화'. 그래픽=송영 기자

삼성전자·SK하이닉스 그리고 두쫀쿠가 지탱하는 한국 경제

부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 사진=연합뉴스

K자형 성장 심화…수출만 웃고 내수는 역성장

서울 남산에서 바라본 아파트 단지 모습. 사진=뉴스1

보너스만 1.4억 vs 소득 증가 0.9%

코스피가 종가 기준 사상 처음 5000선을 돌파한 1월 27일 서울 영등포구 KB국민은행 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 사진=뉴스1

“제조업 혁신, 비대칭 성장 연착륙의 유일한 해법”

코스피 5000 시대. 주식시장 지표만 보면 한국 경제는 전례 없는 호황을 맞은 듯 보인다. 하지만 온라인에서는 다소 우스꽝스러운 표현이 회자된다. “한국 경제를 지탱하는 삼대 축: 삼성전자, SK하이닉스, 그리고 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키).”첨단 반도체 기업과 1만원대 디저트가 같은 위치에 놓인 이 밈은 화려한 지수 뒤에 숨은 계층 간 격차와 기형적 구조를 풍자한다. 실제로 대형주 중심 코스피 상승에도 청년과 중소기업, 내수 기반 산업은 여전히 성장 혜택에서 소외돼 있다.코스피 5000 시대가 열리면서 주식시장에 대한 관심은 폭발적이다. 연일 뉴스는 지수가 어디까지 오를지 점치고 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 최고가를 경신했다는 소식으로 뒤덮인다.주식거래 활동계좌 수는 이미 1억 개를 넘어섰고 빚투(빚내서 투자) 규모는 30조원을 훌쩍 넘었다. SNS에는 “지금 주식 안 하면 바보”라는 말이 떠돌고 “모두가 주식으로 돈 버는데 나만 안 하고 있나”라는 불안감도 번진다.하지만 모든 국민이 주식투자에 참여하는 것은 아니다. 한국예탁결제원 자료를 보면 2024년 기준 국내 상장사의 주식을 보유한 개인투자자는 1410만 명 정도다. 주식과 무관하게 살아가는 성인들도 상당하다는 얘기다. 주식에 투자하려면 돈과 시간, 정보가 필요하고 자산이 클수록 수익률도 높다.2026년 2월 기준 증시 투자자 예탁금은 사상 처음 100조원을 넘어섰다. 연초 이후 약 12조원이 증가하며 1년 전 대비 1.9배 폭증했다. 부동산 자금이 주식시장으로 이동하면서 나타난 전형적 머니무브다.주택담보대출은 34개월 만에 감소세로 돌아섰지만 코스피는 연초 이후 28.14% 상승하며 사상 처음으로 2월 12일 종가 기준 5500선을 넘어섰다.2020년 코로나19 직후 상승장은 ‘보편적 유동성 파티’였다. 국민 대부분이 재테크에 참여하며 혜택을 체감했지만 2026년 상승장은 소수에게만 체감된다. 대형주 중심 장세에서 개인투자자들의 신용거래융자 잔고는 사상 처음 30조원을 돌파했다. 지수는 올랐지만 대다수 서민은 체감할 수 없는 역설적 상황이다.대학생 김모(23) 씨는 아르바이트와 소액 주식 투자를 병행하지만 월세와 생활비 부담으로 미래를 바꾸는 큰 자산 축적은 사실상 불가능하다고 했다. 그는 “노동으로 자산을 쌓을 수 있는 사다리는 끊긴 것 같다”고 말했다.직장인 정모(32) 씨는 삼성전자와 SK하이닉스 주식에 총 2억원을 투자했고 일부는 신용융자까지 활용했다. 최근 3년간 수익은 1억원을 넘었지만 “주식 덕분에 단기적 수익은 있지만 마음이 놓이지 않는다. 내 일자리와 주거 문제는 여전히 그대로다”라고 말했다.반도체와 IT 제조업은 지난해 경제성장률 0.6%포인트를 끌어올렸다. 관세청 통계에 따르면 2월 1~20일 반도체 수출은 전년 대비 70% 증가하며 전체 수출의 29.5%를 차지했다. 하지만 이는 AI 수요 폭발에 의존한 성장으로 외부 충격 시 대체 성장동력이 부족하다는 지적이 나온다.내수는 정체돼 있다. 국가데이터처에 따르면 지난해 자영업자는 562만 명으로 전년보다 3만8000명 줄었으며 특히 고용원 없는 ‘나홀로 사장’은 2년 연속 감소했다. 백화점 명품 소비와 외국인 관광객 증가로 일부 업종이 성장했지만 지방 중소사업체는 적막 속 내수 부진을 견디고 있다.KDI는 2026년 경제성장률 전망치를 1.9%로 제시하며 잠재성장률 2%를 밑돌 것이라고 예상했다. 한국은행에 따르면 지난해 4분기 실질 GDP 성장률은 -0.3%, 연간 성장률은 0.97%로 ‘1% 벽’ 아래로 추락했다. 건설투자는 0.5%에 머물렀고 건설업과 제조업 취업자는 각각 21개월, 19개월 연속 감소했다.양극화는 숫자로 증명된다. 최근 SK하이닉스는 올해 초과이익분배금(PS) 지급률을 2964%로 책정하며 역대 최대 수준의 성과급을 지급했다. 연봉이 1억원이면 1억4820만원의 보너스를 챙기는 셈이다. 하지만 이러한 ‘반도체 보너스’는 그들만의 축제다.반면 청년층 경기는 여전히 좋지 않다. 2025년 20대 취업자는 344만 명으로 전년보다 17만 명 감소, 3년 연속 하락했다. 20대 고용률은 60.2%로 1년 새 0.8%포인트 떨어져 2020년 이후 최저치를 기록했다. 비경제활동인구 중 ‘쉬었음’ 청년은 40만 명을 넘어 통계 작성 이후 최고치를 나타냈다.주거 현실은 더 팍팍하다. 서울 2030세대 무주택 가구는 약 100만 명에 달하며 자가 소유율은 17.9%에 불과하다. 주거비가 11.9% 상승한 반면, 소득 증가율은 0.9%에 그쳐 실질 저축 여력은 줄었다.박주근 리더스인덱스 대표는 “기업들은 신입사원을 뽑지 않고 있으며 이전과 같은 일자리로 돌아가기는 현실적으로 어렵다”고 진단했다. 10년간 저축해도 살 수 없는 아파트 대신 지난 14개월간 3배 이상 오른 삼성전자 주식과 1만원짜리 ‘두쫀쿠’에 청년들이 열광하는 현상은 노동으로 자산을 축적할 수 없는 세대의 생존 방식인 셈이다.박주근 리더스인덱스 대표는 한국 경제 상황을 ‘비대칭적 성장’으로 정의했다. “과거 제조업 기반 산업은 지방 경제와 소비 활성화에 기여했지만 지금은 반도체와 AI 같은 특정 산업에만 성장 혜택이 집중돼 있다. 코스피는 오르는데 내 일자리는 없는 이유”라고 했다.박 대표는 정부의 주식시장 활성화 정책을 두고 “은행 자본은 담보 없이는 혁신 기업에 투자할 수 없다. 정부가 시장을 활성화하는 것은 리스크를 감수할 혁신 자본을 만들려는 의도”라고 말했다.이어 “국민이 안심하고 투자하려면 시장 투명성과 손해 방지 장치가 필요하다. 미국식 ‘제4의 연금’ 모델을 벤치마킹해 투자 수익이 가계 소비로 이어지는 선순환 구조를 만들어야 한다”고 강조했다.구조적 모순인 특정 종목 쏠림과 일자리 감소에 대해 그는 ‘올드 인더스트리의 하이테크화’를 유일한 대안으로 제시했다. “다행인 점은 한국에는 아직 세계 최고 수준의 제조업 노하우와 인력이 살아 있다.여기에 AI를 접목해 제조 혁신을 이루는 것이 비대칭적 성장을 연착륙시키는 방법”이라고 말했다. 박 대표는 비대칭적 성장 자체가 전화위복의 기회가 될 수 있다고도 강조했다. “미국 농기계업체 존디어처럼 올드 산업에 AI를 입히면 제조업 혁신을 만들어 내고 청년과 내수 산업에도 혜택이 흐르는 성장 구조를 만들 수 있다”고 덧붙였다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com