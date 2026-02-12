3기 신도시 남양주왕숙2 첫 본청약…민간참여 공공분양으로 합리적 분양가

아테라 BI. 금호건설 제공
금호건설이 경기 남양주 왕숙2지구에 민간참여 공공분양 아파트인 ‘왕숙 아테라’를 3월 공급할 예정이라고 12일 밝혔다.

왕숙 아테라는 경기도 남양주시 왕숙2지구 A-1블록에 위치한다. 지하 2층~지상 29층 7개동, 총 812가구 규모이며 전용면적 59·74·84㎡ 중소형으로 구성됐다.

왕숙 아테라는 3기 신도시 남양주 왕숙2지구에서 본청약을 진행하는 첫 번째 단지로서 상징성이 크다. 게다가 가파른 분양가 상승세 속 분양가 상한제를 적용받아 합리적인 가격으로 공급된다. 사전청약 당시에도 이러한 점이 주목 받으면서 최고 53.4대 1(전용 84㎡ 타입)의 높은 경쟁률을 기록했다.

최근 왕숙지구 B-17블록이 본청약 일반공급에서 평균 109.6대 1로 세 자릿수 경쟁률을 기록한 만큼, 이번 왕숙2지구 A-1블록 본청약도 높은 경쟁률을 기록할 전망이다.

왕숙2지구는 경기도 남양주시 일패동·이패동 일원에 약 1만6000가구의 주택과 약 4만명의 인구를 수용하는 신도시로 서울 경계에서 약 5km 거리에 불과해 각광 받고 있다. 인근에는 왕숙1지구와 더불어 다산신도시, 양정역세권 등 여러 대규모 도시개발지가 가까워 다양한 인프라를 공유할 수 있다.

왕숙 아테라는 왕숙2지구에서도 교통·교육·생활 인프라가 모두 인접한 최중심 입지를 선점했다. 반경 1km 이내 9호선 연장선과 경의중앙선이 정차하는 946역(가칭)이 신설 예정이다. 9호선을 타고 왕숙1지구까지 1정거장만 이동하면 GTX-B노선(예정)으로 환승할 수도 있다.

단지에서 도보 거리에는 유치원·초·중교 계획부지가 있고, 최근 공모사업에 선정된 미래형 교육공간 ‘WE 드림파크’도 인접한다. 단지 주변에는 중심상권이 조성될 예정이고, 입주 시점에는 현대프리미엄아울렛, 이마트 등 인접한 다산신도시 생활인프라를 바로 이용할 수도 있다. 일패근린공원, 다산중앙공원, 남양주체육문화센터 등 공원과 문화 시설도 가깝다.

이처럼 인프라 확충이 되면서 왕숙 아테라와 같이 동탄 등 과거 신도시 초기 분양 단지의 자산가치가 상승한 사례가 많다.

개발호재도 발표되고 있다. 진건읍 일원에는 인공지능(AI)과 바이오 등 첨단산업이 들어설 왕숙도시첨단산업단지가 착공될 예정이며, 카카오 데이터센터·우리금융 금융연구개발센터 계획 등도 추진되고 있다.

왕숙 아테라는 왕숙2지구 첫 ‘아테라’ 단지인 만큼 우수한 상품 가치도 갖췄다. 단지는 남향 위주로 배치됐고, 4Bay(59㎡B타입 제외), 알파룸(59㎡A·B타입 제외) 등 특화 설계가 적용돼 입주민에게 우수한 채광과 통풍, 넓은 개방감을 제공할 것으로 기대된다. 드레스룸, 펜트리 등 집안 곳곳에 수납공간을 마련해 공간활용도도 극대화했다.

왕숙 아테라의 분양 관계자는 “지난해 왕숙1지구에서 분양한 단지가 높은 성적을 거둔 가운데, 왕숙2지구는 1지구보다 서울과 더 가까워 수요자들의 높은 관심이 예상된다”며 “특히 왕숙 아테라는 지구 내 최중심 입지를 선점했을 뿐 아니라 우수한 상품성, 합리적인 분양가까지 갖춘 단지로 미래가치에 대한 기대가 크다”고 강조했다.

본청약을 앞둔 왕숙 아테라 견본주택은 경기도 구리시 동구릉로 3에 조성될 예정이다.


