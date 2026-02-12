미국 국기와 중국 국기 / 로이터통신

테슬라가 중국에서 판매되는 모델3와 모델Y에 위챗(WeChat·微信)을 탑재한다. 위챗은 한국으로 치면 카카오톡으로 중국 최대 모바일 메신저다. 테슬라가 최근 매출 부진을 극복하기 위해 중국 시장을 공략한다는 분석이다.로이터통신에 따르면 11일(현지시간) 테슬라와 텐센트 클라우드가 파트너쉽을 맺었다. 중국 내 모델3와 모델Y에 위챗이 연동된다. 텐센트 클라우드는 중국 내 시가총액 1위기업으로 위챗을 운영 중이다.앞으로 중국 테슬라 운전자는 차량 내 위챗 서비스를 간편하게 이용 가능하다. 위치 공유, 인공지능 추천 등이 이에 포함된다. 주변 식당, 주차장, 충전소 위치도 모두 추천받고 공유할 수 있다. 차량 내 위챗 페이도 가능하다.위챗 연동은 무선 소프트웨어 업데이트 방식이다. 상하이 기가팩토리에서 생산한 차량 약 100만대에만 적용된다. 중국에 위치한 이 공장은 테슬라가 미국 밖 처음 세운 공장이다. 2019년 말 가동 시작된 해당 공장은 모델 3와 모델Y를 생산한다. 중국, 유럽, 아시아 등으로 수출하기도 한다.테슬라와 텐센트는 과거부터 좋은 관계를 유지하고 있다. IT매체 일렉트렉에 따르면 텐센트는 2017년 테슬라 지분 5%를 매입했다. 이에 더해 이번 스포트웨어 연결을 통해 시너지 효과를 낼 것으로 보인다.테슬라는 전 세계적으로 폐쇄적인 소프트웨어 정책을 고수하기로 알려졌다. 이번 정책 변화에 놀랍다는 반응이 따른다. 최근 매출 부진 속 중국 시장의 중요성을 고려한 것으로 풀이된다.중국은 세계 최대 전기차 시장이다. 테슬라, 상하이GM우링(SGMW), BYD, 샤오미, 샤오펑을 비롯해 다양한 기업들이 경쟁하고 있다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com