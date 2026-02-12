약 36평 규모, 디저트 상품 중심으로 매장 구성

오븐형 에어프라이기, 휘핑크림 디스펜서 등 이용 가능

◆ 디저트 먹고, SNS 올리고

◆ K-편의점 선도하는 CU

성수역 4번 출구에 디저트 매장이 생겼다. 두바이쫀득쿠키부터 카야치즈 즉석 토스트까지 요즘 사회관계망서비스(SNS)에서 유행하는 음식을 맛볼 수 있다. 이곳은 CU가 선보인 '디저트 특화 편의점'이다. 디저트 상품 기획력과 트렌드 대응력을 집약한 점포다. 앞으로 CU는 국내외 고객들을 겨냥한 차별화된 모델을 지속 선보일 계획이다.서울 성동구 성수동에 오픈한 CU 성수디저트파크점은 120㎡(약 36평)의 규모로, CU가 선보이는 디저트 특화 1호점이다. 일반 편의점 대비 디저트 상품의 구색을 30% 가량 더 강화했다.K디저트에 대한 인기가 늘자 고객을 유입하기 위해 전문점 전략을 선보인 것. 실제 지난해 CU 디저트의 전년 대비 매출신장률은 62.3% 증가했다. CU가 업계에서 가장 먼저 출시한 두바이 시리즈의 판매량은 이달 초 1천만 개를 돌파했으며 전국적인 크림빵 신드롬을 일으킨 연세우유 크림빵은 누적 1억개 판매를 눈앞에 두고 있다.성수디저트파크점은 ‘디저트 블라썸’을 콘셉트로 디저트를 단순한 상품이 아닌 편의점 전반을 아우르는 핵심 디자인 요소로 확장했다. CU의 BI 컬러인 퍼플과 라임색을 파스텔톤으로 재해석한 색감과 디저트 고유의 유선형 실루엣을 점포 곳곳에 적용해 세련되고 감각적인 분위기를 연출했다.연세우유 크림빵, 두바이 디저트, 베이크하우스 405, 생과일 샌드위치 등 CU의 인기 디저트 시리즈를 한 자리에 모은 큐레이션존도 별도로 구성했다. 또, 현재 CU에서 판매 중인 최신 디저트 상품들로 가득 채운 쇼케이스를 중심으로 get커피, 델라페 아이스드링크, 요거트, 토핑존 등을 함께 배치해 디저트와 어울리는 페어링 상품까지 준비했다.CU가 이번 점포에서 특히 신경쓴 공간은 'DIY 체험존'이다. 오븐형 에어프라이기, 휘핑크림 디스펜서, 다양한 토핑을 갖추고 꿀조합 레시피와 조리 방법을 안내해 고객이 직접 자신의 기호에 맞게 디저트를 만들어 볼 수 있도록 꾸몄다. 해당 공간에서 제공되는 모든 재료는 무료다. DIY 체험존 옆으로는 지난해부터 인기를 얻는 리얼 스무디 기계와 생과일 키오스크 등이 있다.BGF리테일 관계자는 "외국인 고객들이 한국 편의점에서 색다른 경험을 할 수 있도록 했다"라며 "매장을 이용하면서 자연스러운 바이럴을 일으킬 수 있도록 유도했다"고 설명했다.CU는 라면, 스낵, 뮤직 라이브러리, K-푸드 특화 편의점 등 다양한 특화 점포를 잇따라 선보이며 편의점을 최신 트렌드 플랫폼으로 진화시켜 왔다.CU 성수디저트파크점은 CU의 이러한 상품 특화 전략의 연장선으로 국내 최신 디저트 트렌드를 한 자리에서 모두 경험할 수 있도록 상품, 공간, 체험 요소들을 결합한 새로운 K-편의점 모델이다.CU는 유행에 민감한 국내 MZ세대는 물론, 방한 외국인 관광객들을 겨냥한 이번 특화 편의점을 통해 디저트 카테고리를 편의점의 향후 성장을 이끌 차세대 모멘텀으로 적극 육성한다는 전략이다.BGF리테일 임민재 영업개발부문장은 “최근 K-디저트에 대한 세계적 관심이 확산되고 있는 가운데, 성수디저트파크점은 CU가 보유한 디저트 상품 기획력과 트렌드 대응력을 집약한 편의점”이라며, “CU는 K-편의점의 트렌드를 가장 빠르게 리딩하는 브랜드로서 앞으로도 국내외 고객들을 겨냥한 차별화된 모델을 지속 선보일 것”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com