LG전자 플래그십 D5, 판매 기네스 기념 '앙코르 오픈 세일' 사전행사 실시

LG전자 플래그십 D5에서는 판매 기네스 수립을 기념해 앙코르 오픈 세일 행사를 개최하고, 2월 12일부터 28일까지 사전 행사를 실시한다.먼저 LG전자 플래그십 D5 단독으로 시크릿 사은품을 마련했다. 이와 함께 사전 상담 예약 후 방문하는 고객을 대상으로 플래그십 D5에서만 제공하는 웰컴 기프트박스 및 헤리티지 굿즈(키링)를 증정한다.상담 예약 고객은 원하는 시간에 컨설팅룸에서 상담을 받을 수 있으며, 다품목 맞춤 추천·설치 사례·3D 배치도 등 설치 시뮬레이션을 활용해 내 예산에 맞춘 견적 상담이 가능하다.구매 금액대별로 최대 110만 포인트를 증정하며, 다품목 구매 시 최대 700만 원 상당의 혜택을 추가로 제공한다. 특히 LG전자 플래그십 D5 단독으로 제공되는 ‘시크릿 사은품’이 마련되어 있다. 매장에서는 스튜디오,·드레스·메이크업·예물 등 내부 웨딩 박람회 행사를 주말마다 진행한다.금액대별 사은품 및 멤버십 포인트 혜택도 풍성하다. 600만원~2,000만원대 사은품으로 테팔, WMF, 한국도자기, WOLL, ELLE, 에머, 라체나, BRK 등 유명 브랜드의 주방용품 세트 및 소형가전을 원하는 제품으로 증정하고, 이에 더해 최대 70만 멤버십 포인트를 제공한다.LG전자 플래그십 D5 관계자는 "고객들의 뜨거운 성원에 힘입어 역대 최고 매출이라는 기네스를 기록할 수 있었다"며 "그 감사의 마음을 담아 오픈 당시 이상의 파격적인 혜택을 담은 앙코르 세일을 기획했으니 많은 관심을 부탁드린다"고 전했다.LG전자 플래그십 D5 가전 행사 관련 더 자세한 사항은 매장 문의 등을 통해 확인할 수 있다. 매장은 서울시 강남구 청담동, 학동사거리에 위치하고 있다.한편 LG전자 플래그십 D5 매장은 2026년 1월 매출 119억을 달성하며 베스트샵 역대 최고치를 갱신했다고 밝혔다. LG전자 플래그십 D5는 (구)LG전자 베스트샵 강남본점으로 지난 해에도 전국 매출 1위 및 웨딩 매출 1위를 달성했다. (2025년 전국 LG전자 베스트샵 기준)한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com