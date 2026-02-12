국립국어원 제공

국민 10명 중 9명은 사물을 과도하게 높여 부르는 표현을 개선해야 한다고 인식하는 것으로 나타났다.12일 문화부와 국립국어원은 ‘개선이 필요한 공공언어 30선’을 선정해 발표했다.이번 조사는 2025년 12월 24~30일 동안 전국 14~79세 남녀 3000명을 대상으로 방송·언론·소셜미디어(SNS) 등에서 자주 쓰이는 표현 30개를 선정해 인식을 물었다.조사 결과 30개 표현에 대해 ‘바꿔야 한다’고 응답한 비율은 평균 61.8%였다. 특히 응답자의 93.3%는 사물에 높임 선어말어미 ‘-시-’를 붙이는 “이 제품은 매진이십니다”, “커피 나오셨습니다”와 같은 ‘과도한 높임 표현’을 가장 먼저 고쳐야 할 항목으로 꼽았다.‘-시-’는 문장의 주체인 사람을 높일 때 쓰는 요소로 사람이 아닌 사물에 적용하는 것은 어법에 맞지 않는다는 설명이다.어법 오류에 대한 개선 요구도 높았다. ‘되’와 ‘돼’를 혼동 사용(90.2%) ‘염두에 두다’를 ‘염두해 두다’로 쓰는 사례(74.8%), ‘틀리다’와 ‘다르다’의 구분 오류(84.3%), ‘맞추다’와 ‘맞히다’ 혼동 (71.2%) 등이 대표적이다.차별·혐오 표현에 대한 문제의식도 확인됐다. 특정 집단을 벌레에 빗댄 ‘-충’ (87.1%) 접미사나 ‘장애를 앓다’(78.7%) 같은 표현은 사용을 자제해야 한다는 의견이 많았다.국어원은 ‘블랙 아이스’를 ‘도로 살얼음’으로 ‘리터러시’를 ‘문해력’으로 바꾸는 등 쉬운 우리 말 사용을 제안했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com