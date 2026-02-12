장동혁 국민의힘 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.02.09 사진=한경 최혁 기자

국민의힘 장동혁 대표가 청와대에서 예정됐던 이재명 대통령과의 오찬에 전격 불참하면서 거센 비판에 직면했다.12일 더불어민주당 박지원 의원의 SNS에 따르면 그는 “Oh my God! Really, He is Crazy!”라며 “장동혁 대표가 돌았다”고 몰아붙였다.이어 “이재명 대통령의 여야대표 초청오찬을 최고위원들의 반대, 대통령께 활용당한다며 일방적 불참 통보?”라며 “이런 협량의 야당 지도자를 보시고 국민은 역시 당신은 안 돼라고 결론 지으리라 판단한다”고 지적했다.또 “만남을 활용하는 정치력도 리더십도 못 갖춘 장동혁 대표, 역사 의식 없는 장동혁 대표는 6.3지방선거 패배로 국힘과 함께 역사속으로 사라진다”며 “판을 깔아줘도 재주를 못부리는 멍청한 곰은 퇴출이 정답”이라고 비판했다.한편 보수논객 조갑제 대표 역시 SNS를 통해 “대통령과의 약속을 한 시간 전에 자랑하듯 깬 장동혁은 인간으로서의 예의가 없는 인물”이라며 “장동혁이 극우파에 끌려가도 노예처럼 따라가는 국힘의원들은 무능 무법 무례에 동참, 스타일을 구기고 있다”고 직격했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com