케이뱅크, 공모가 8300원 확정…20, 23일 청약 실시

유가증권시장(KOSPI) 상장을 추진 중인 국내 1호 인터넷전문은행 케이뱅크는 최종 공모가를 8,300원으로 확정했다고 12일 밝혔다.케이뱅크는 지난 4일부터 10일까지 5영업일간 국내외 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행했다.이번 수요예측에는 총 2,007개 기관이 참여해 약 65억5,000만주를 신청, 약 199대1의 경쟁률을 기록했다. 총 주문 규모(참여 금액)는 약 58조원으로 집계됐다.특히 공모규모가 큰 대형 기업공개(IPO)임에도 높은 경쟁률을 기록한 것은 참여한 기관투자자들이 회사의 안정적인 수익 기반과 향후 성장 잠재력을 높게 평가했기 때문인 것으로 보인다.상장주관사 관계자는 “수요예측 참여기관 상당수가 공모가 밴드 상단을 포함한 가격을 제시하는 등 회사 가치에 대한 평가는 전반적으로 매우 긍정적이었다”며 “다만 상장 이후 주가 흐름과 시장 안정성, 일반 투자자 보호 등을 종합적으로 고려해 시장 친화적 가격으로 공모가를 결정했다”고 설명했다.2016년 설립된 케이뱅크는 2025년 말 기준 1,553만명의 고객을 확보하며 업계 최고 수준의 성장세를 시현하고 있다. 2024년 순이익 1281억원, 2025년 3분기 누적 순이익은 1034억원을 기록했다.확정된 공모가 8,300원 기준 총 공모 금액은 4,980억원, 상장 후 시가 총액은 3조3,673억원이다.케이뱅크는 자본 확충을 통해 약 10조원 이상의 신규 여신 성장 여력을 확보함으로써 혁신금융의 속도를 높인다는 전략이다. 아울러 ▲SME(개인사업자·중소기업) 시장 진출 ▲Tech 리더십 강화 ▲플랫폼 비즈니스 기반 구축 ▲디지털자산을 비롯한 신사업 등 미래 성장을 위해 집중 투자할 계획이다.최우형 케이뱅크 은행장은 “케이뱅크가 만들어갈 비전에 공감해주신 투자자분들께 감사드린다”며 “상장 이후에도 고객과 주주 모두와 성장하며 차별화된 가치를 더하는 케이뱅크가 되겠다”고 밝혔다.일반투자자 대상 청약은 전체 공모 물량의 최대 30%(1,800만주)에 대해 오는 20일(금)과 23일(월) 이틀간 진행된다.일반 청약은 대표 주관사인 NH투자증권과 삼성증권, 인수단인 신한투자증권을 통해 참여할 수 있다. 케이뱅크는 일반 청약을 마친 뒤 다음달 5일 유가증권시장에 상장해 거래를 시작할 예정이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com