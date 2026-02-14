명륜진사갈비, 발렌타인데이 사랑의 마음 댓글 이벤트 진행

㈜명륜당이 운영하는 숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비가 2026 발렌타인데이를 맞아 SNS 이벤트를 진행한다고 밝혔다.참여 방법은 간단하다. 명륜진사갈비 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤 이벤트 게시물에 ‘좋아요’를 누르고 댓글에 ‘찐사랑’을 남기면 된다. 이후 DM으로 발송되는 구글폼 링크를 통해 ‘이제 하고 싶은 일’을 작성하고 개인정보를 입력하면 자동으로 응모된다. 당첨자는 총 100명으로, 명륜진사갈비 5천원 이용권이 증정된다. 당첨자 발표는 오는 27일 공식 인스타그램 스토리를 통해 공개될 예정이다.명륜진사갈비 관계자는 “발렌타인데이 사랑하는 연인, 가족을 위한 참여형 이벤트로, 할인과 더불어 명륜진사갈비에서 회복의 시간을 즐기시길 바란다”고 전했다.한편, 명륜진사갈비는 숯불돼지갈비 외에도 숯불양념장어, 매콤달콤 불고기, 얼큰버섯샤브샤브 등 다채로운 메뉴를 1인 이용 가격 내에서 무제한으로 제공하고 있다.이벤트 관련 자세한 내용은 명륜진사갈비 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com