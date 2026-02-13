콘서트 기간 부산 지역 1박 평균 숙박 요금, 43만3999원

부산 한 호텔, 숙박 요금 7.5배 뛰어 75만원

BTS 월드투어 2026 / 트립닷컴

방탄소년단(BTS)이 오는 6월 12(금)~13일(토) 부산에서 콘서트를 연다. 이에 해당 기간 부산 내 숙박 요금이 최대 7.5배 오른 것으로 나타났다.13일 한국소비자원과 공정거래위원회가 부산 내 숙소 135곳을 대상으로 BTS 공연 기간의 숙박 요금을 발표했다. 주요 온라인예약 플랫폼에 등록된 부산 호텔 52곳, 모텔 39곳, 펜션 44곳의 요금을 기준으로 조사했다.공연이 열리는 해당 주말 1박 평균 숙박 요금이 43만3999원으로 확인됐다. 공연 전주(6월 6~7일)와 다음주(6월20~21일)의 2.4배 수준이다.숙소 유형 중 모텔이 가장 높은 상승률을 보였다. 공연주간 모텔은 1박에 평균 32만5801원이다. 평시 대비 3.3배 가격이다. 호텔은 2.9배 상승해 63만1546원, 펜션은 1.2배 올라 29만6437원으로 확인됐다.부산의 A호텔은 공연주간 요금이 75만원이다. 평소 요금 10만원의 7.5배 높은 가격이다. 평시의 5배 넘는 요금을 받는 숙소도 총 13곳으로 전체 약 10%인 것으로 나타났다.부산아이아드주경기장에서 콘서트가 열릴 계획이다. 이곳과 가까울수록 더 높은 상승률을 보였다. 반경 5km 이내 숙소 요금은 평소보다 3.5배 높게 나타났다. 20km 이내 숙소들도 2배 이상 상승했다.교통 거점 확보에 따라서 숙소 가격 상승률이 차이를 보이기도 했다. 부산역 10km 이내 숙소는 3.2배, 부산 사상시외버스터미널 인근 숙소는 3.4배 각각 올랐다.공정위는 “6월 부산에서 숙소를 이용할 소비자들은 전반적 요금 인상과 위치별 인상률 차이를 고려해 숙소를 선택해야 한다”고 말했다.정부는 현재 ‘바가지요금 근절 대책’ 태스크포스(TF)를 운영 중이다. 재정경제부·행정안전부·문화체육관광부 등 관계부처가 참여한다. 종합대책을 1분기 중 발표할 예정이다. 이 대책에는 가격 투명성 제고와 소비자 신뢰 훼손 행위 억제 방안을 담는다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com