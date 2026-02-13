용가회전훠궈, 20일 대구점 오픈... 숏폼 공모전 진행

용가회전훠궈는 중국 칭다오에서 시작한 회전훠궈 브랜드로 회전 레일을 따라 100여 가지의 훠궈 재료를 직접 보고 선택할 수 있는 시스템이 특징이다. 고객은 자리에서 원하는 재료를 자유롭게 선택할 수 있으며, 마라맛이 매력적인 홍탕을 비롯해 토마토탕, 청양고추탕, 스키야키탕, 사골탕(백탕), 버섯탕까지 총 6종의 육수를 1인 1팟 구성으로 즐길 수 있다.
또한 셀프바를 운영해 소스 커스터마이징은 물론, 밀크티·아이스크림·마라샹궈·꿔바로우 등 전문점 수준의 다양한 사이드 메뉴와 디저트를 함께 즐길 수 있도록 구성했다.
브랜드 관계자는 “대구점 오픈을 통해 지역 고객들이 용가회전훠궈만의 차별화된 외식 경험, 다양한 프로모션을 직접 경험하길 바란다”며 “앞으로도 각 지역 특성에 맞춘 매장 운영과 콘텐츠를 통해 소비자 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.
아울러 대구점 오픈을 기념해 총상금 250만 원 규모의 고객 참여형 숏폼 공모전도 함께 진행된다. 이번 공모전은 대구점을 방문한 고객이 매장 이용 경험을 숏폼 영상 콘텐츠로 제작해 개인 SNS에 공유하는 방식으로 운영되며, 세부내용은 용가회전훠궈 대구점 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.
한편, 용가회전훠궈는 아이 친화적인 외식 공간을 지향해 유아용 식기를 제공하며, 키 100cm 이하 어린이는 무료, 130cm 이하 어린이는 반값으로 이용할 수 있다. 또 1만 원대 가격으로 100여 가지 훠궈 재료와 다양한 사이드 메뉴를 제공하며, 3,500원 생맥주 무한리필과 주류 구성을 즐길 수 있다. 또 다른 관계자는 “지역 핵심 상권의 특성을 고려해 고물가 시대에도 소비자들이 만족할 수 있는 높은 가성비와 이색적인 외식 경험 제공에 집중했다”며 “대구 지역을 대표하는 차별화된 외식 공간으로 자리매김할 것으로 기대한다”고 밝혔다.
한편, 용가회전훠궈는 오는 3월 부산과 대전 등 전국 주요 거점 도시로 출점을 확대할 예정이다.
