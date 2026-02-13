최태원 SK그룹 회장과 순다르 피차이 구글 CEO. 사진=SK하이닉스

최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO. 사진=SK하이닉스

최태원 SK그룹 회장과 마크 저커버그 메타 CEO. 사진=SK하이닉스

최태원 SK그룹 회장이 미국 방문 중 엔비디아와 구글, 마이크로소프트, 브로드컴, 메타 등 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들과 연쇄 회동을 가졌다.글로벌 인공지능(AI) 비즈니스 리더로 도약한 SK그룹의 AI 통합 솔루션을 통해 차세대 AI 반도체와 데이터센터 등에서 협력하며 AI 생태계의 확장을 설계하기 위한 행보로 해석된다.13일 SK하이닉스 뉴스룸에 따르면 최 회장은 이달 초부터 미국을 방문하면서 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO, 사티아 나델라 MS CEO, 마크 저커버그 메타 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO 등을 연이어 만났다.황 CEO는 지난 5일(이하 현지 시간) 산타클라라의 한국식 호프집 99치킨으로 최 회장을 초대해 다양한 AI 산업에 대한 의견을 나눴다.최 회장은 엔비디아와의 만남 전부터 양사의 협력 현황과 글로벌 AI 생태계의 수요 상황을 살펴보고 이에 대응하기 위한 SK하이닉스의 전략을 직접 점검했다.6일에는 새너제이에 위치한 브로드컴 본사에서 탄 CEO를 만나 중장기 메모리 시장 전망 및 공급 전략, 양사 간 투자 포트폴리오에 대해 공유했다.이번 방문은 SK하이닉스가 주도해 온 AI 메모리 기술 리더십을 글로벌 파트너와 함께 확대 논의하기 위해 이뤄졌다.특히 이번 회동에서는 차세대 AI 칩 아키텍처와 메모리 통합 기술 관련 대응 전략이 핵심 의제로 다뤄졌다.브로드컴이 글로벌 빅테크에 맞춤형 AI 가속기와 네트워킹 솔루션을 제공하고 SK하이닉스가 HBM을 통해 시스템 성능을 극대화하는 구조 속에서, 양측은 차세대 HBM과 AI 전용 칩의 동시 최적화 방안에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.SK하이닉스는 향후 브로드컴의 AI 칩 설계 단계부터 자사의 메모리 기술이 선제적으로 반영될 수 있도록 협력 범위를 확대하기로 했다.최 회장은 이어 지난 10일 시애틀을 찾아 나델라 CEO와 회동을 만나 HBM 관련 협력과 AI 데이터센터·솔루션 사업 강화 방안을 논의했다.이번 회동은 SK그룹이 반도체를 넘어 AI 인프라·서비스 영역까지 MS와의 협력을 확장하며 글로벌 AI 생태계에서 입지를 넓혀가려는 행보다.이를 계기로 SK그룹은 HBM 등 메모리뿐만 아니라 AI 데이터센터 구축·운영, 클라우드 기반 AI 설루션 등 영역에서 MS와의 협력을 강화해 글로벌 AI 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.최 회장은 같은 날 새너제이에서 저커버그 CEO를 만나 메모리 장기 공급 협력 방안에 대해 논의했다.SK하이닉스는 이번 협의를 통해 기존 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)와 서버용 D램을 넘어 차세대 AI 인프라까지 협력 범위를 확대하기로 했다.최 회장은 메타의 AI 가속기 개발을 위한 MTIA(Meta Training and Inference Accelerator) 프로젝트 지원 계획과 개발 로드맵을 공유하고, HBM4·HBM4E 이후 세대까지 양사 간 기술 방향성을 조기에 확정하는 방안을 논의했다.이를 통해 양사는 SK하이닉스의 HBM을 MTIA 플랫폼에 맞춰 최적화하는 데 의견을 모았다.지난 11일 최 회장은 새너제이 구글 캠퍼스에서 피차이 CEO와 AI 메모리 장기 공급 협력을 논의했다.두 사람은 AI 데이터센터 구축의 핵심 병목이 메모리 확보에 있으며, 단기간 증설이 어려운 만큼 장기 수급 안정화가 중요하다는 데 인식을 같이하고 제품 공급 및 투자 협력 방안에 대해 폭넓게 논의했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com