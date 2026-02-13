성전자가 삼성 TV 플러스에서 '바오패밀리' 채널을 새롭게 추가한다고 3일 밝혔다. 사진은 모델들이 삼성 TV 플러스에 추가되는 '바오패밀리' 채널을 소개하는 모습. 2024.7.3 사진=연합뉴스

세계 최초 고대역폭 메모리(HBM)4 출하 등으로 삼성전자가 주가가 치솟으면서 18만 전자 고지에 오른 가운데 회사가 제공하는 광고 기반 무료 스트리밍 서비스 ‘삼성TV플러스’의 전 세계 월간 활성 사용자 수(MAU)가 1억 명을 돌파한 것으로 나타났다.13일 삼성전자에 따르면 ‘삼성TV플러스’는 별도 가입 절차나 결제 없이 광고를 기반으로 실시간 채널과 주문형 비디오(이하 VOD)를 제공하는 서비스다.온라인 스트리밍이라는 방식은 같지만 OTT와는 다른 사업 분야로 분류된다. 현재 전 세계 30개국에서 약 4300개 채널과 7만6000여 편의 VOD 콘텐츠를 공급 중이다.삼성전자의 선전은 Z세대를 중심으로 유료방송을 해지하는 이른바 ‘코드커팅(Cord-cutting)’ 추세가 두드러지는 가운데 스트리밍 방식의 콘텐츠 시청이 확산했기 때문으로 분석된다.‘삼성TV플러스’는 지난 2015년 삼성전자 스마트 TV 구매자들에게 무료 채널 서비스를 제공하면서 시작됐다.광고기반 무료 스트리밍 방식(FAST·Free Ad-supported Streaming TV)이 확대되면서 독립적인 미디어 플랫폼으로 성장했다.한편 삼성전자는 국내 지상파 뉴스 채널과 크리에이터 채널을 포함해 콘텐츠 범위를 넓히고 있으며 해외에서는 K콘텐츠 채널 확대를 통해 영향력을 넓히고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com