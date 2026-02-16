설 연휴에도 견본주택 정상 운영… ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’ 분양 이어가

설 연휴 기간에도 수도권 주요 분양 단지의 견본주택이 정상 운영에 나선다. 대방건설이 수원 이목지구에 공급 중인 ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’ 역시 설 연휴 기간 견본주택을 정상 운영한다고 밝혔다.해당 단지는 수원시 장안구 이목동 일원에 조성되는 대단지로, 전용 84㎡를 비롯해 115㎡, 116㎡, 139㎡, 141㎡ 등 중대형 면적을 함께 구성했다. 단지는 약 12%대 건폐율을 적용해 동간 거리와 개방감을 확보하도록 설계됐으며, 세대당 약 2.1대의 주차공간을 계획했다.실내 수영장·유아풀·사우나·피트니스센터·골프연습장 등 커뮤니티 시설도 계획되어 있다. 단지를 둘러싼 생활환경 역시 주목할만하다. 단지 바로 옆으로 약 650m에 걸친 상업·업무권역이 계획되어있다. 해당 권역은 연면적의 약 30% 이상을 교육시설의무용도(서점, 학원, 독서실 등, 주차장 제외)로 확보하게끔 예정돼 있다.그 외에도 인근에 지하1층~지상3층 규모의 공공도서관이 예정돼 있고, 단지 인근으로 ‘동원동우고’와 ‘수성고’도 위치해있어, 자녀교육에 필요한 요건과 다양한 생활 밀착형 업종이 대거 들어선다.단지가 들어서는 이목지구는 수원 북부권을 대표하는 신흥 주거지로, 교통과 생활, 여가 인프라가 고르게 갖춰져 있다. 더불어 인근에 위치한 ‘스타필드 수원’, ‘롯데마트 천천점’, ‘만석공원’, ‘수원종합운동장’ 등 구도심 인프라도 편리하게 이용할 수 있다.특히 단지는 북수원IC와 인접하여 자차 이용 시 약 30분대에 사당, 양재 등 주요 강남권 진입이 가능해, 서울 접근성이 우수한 입지로도 주목받고 있다.성균관대역(지하철 1호선) 도보권에 위치한 해당 단지는 추후 한 정거장만에 ‘수도권광역급행철도(GTX)-C노선(공사 중)’ 및 ‘신분당선(호매실~광교중앙역) 연장 노선(공사 중)’과 연계 가능한 광역 교통망도 갖출 전망이다. ‘인덕원~동탄 복선전철 106역(가칭, 공사 중)’도 인근에 조성될 예정이다.한편 해당 단지는 1차 계약금 1,000만 원, 총 계약금 5% 조건으로 자금 부담을 낮췄으며, 입주 전 전매도 가능해 합리적 계약조건을 갖췄다. 특히 계약 이후 분양가 할인 또는 옵션 무상제공 등의 계약조건 변경사항이 발생할 경우, 기존계약자에도 변경된 조건을 소급 적용하는 ‘계약안심 보장제’도 한시적으로 시행하고 있다.대방건설이 시공하는 해당 단지의 견본주택은 수원역 인근인 수원시 권선구 서둔동 일대에 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com