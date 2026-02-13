천궁II 사격 이미지. 사진=LIG넥스원

LIG넥스원은 지난해 연결 기준 영업이익이 3229억원으로 전년 대비 44.5％ 증가했다고 14일 밝혔다.매출은 전년 대비 31.5％ 늘어난 4조3069억원이다.LIG넥스원은 천궁 등 유도무기 양산사업과 차세대 디지털 무전기(TMMR) 등 지휘통제 분야, 항공전자 및 전자전 분야의 호실적에 힘입어 매출이 증가했다고 설명했다.지난해 매출에서 수출 비중은 21.4％로 전년(23.6％)에 비해 2.2％ 포인트 감소했다.다만 아랍에미리트(UAE) 등 중동에 수출되는 천궁-Ⅱ 사업 매출의 실적 반영이 본격화하면서 향후 실적 개선의 가능성은 높다고 전망했다.지난해 말 기준 수주잔고는 26조2300억원으로 지난해 3분기 말(23조4300억원)에 비해 약 12％ 증가했다. 이 가운데 수출사업이 약 14조원, 내수사업이 약 12조원이다.LIG넥스원은 국내 사업 이행과 해외사업 수주를 통해 지속 성장 기반을 더욱 강화해나갈 계획이라고 밝혔다.한편 LIG넥스원은 창립 50주년을 맞아 오는 3월 주주총회 이후 'LIG디펜스＆에어로스페이스'(LIG D&A)로 사명을 변경할 예정이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com