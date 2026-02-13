홈 한경BUSINESS [속보] 국힘 윤리위, 배현진에 '당원권 정지 1년' 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602135379b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.13 16:05 수정2026.02.13 16:09 강홍민 기자 (사진=강은구 기자)국힘 윤리위,배현진에 당원권 정지 1년 중징계 처분강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 전공의 노조, 의대증원 결정에 “무책임한 정책, 재논의해야” [인사] 셀트리온그룹 2026년 임원 승진 인사 '삼성 파운드리 수주 주도' 김용관 사장, 이사회 합류 코스피, 사상 최고치 경신 후 숨 고르기… 삼성전자는 ‘18만전자’ 안착 화연싱, ‘2026 K-뷰티 AI 주권 및 글로벌 영토 확장 전략 서밋’ 25일 개최