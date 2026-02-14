국힘 윤리위 ‘배현진 당원권 정지’에 친한계·소장파 반발

국민의힘 중앙윤리위원회가 친한(친한동훈)계 배현진 의원에게 당원권 1년 정지를 결정한 뒤 14일에도 당내 반발이 이어졌다. 친한계는 물론 소장파까지 징계 수위와 절차를 문제 삼으면서 지방선거를 앞둔 시점에 계파 갈등이 한층 증폭되는 모습이다.이번 징계는 한동훈 전 대표와 김종혁 전 최고위원에 이어 친한계 인사를 겨냥한 중징계가 세 번째로 이어진 사례로 받아들여지며 파장이 커졌다. 지도부는 “윤리위는 독립기구”라는 원론적 입장을 내세우고 있지만, 당 안팎에서는 사실상 ‘기강 잡기’ 성격 아니냐는 해석과 반발이 교차한다.김종혁 전 최고위원은 이날 페이스북에서 국민의힘 윤민우 윤리위원장을 겨냥해 “정적 숙청 도구로 전락했다”며 “윤리위는 폭파돼야 한다”고 강하게 비판했다.김미애 의원도 페이스북에 글을 올려 “나는 친한계가 아니다”라고 선을 그으면서도, 배 의원의 징계 사유가 된 SNS 게시물 논란이 당원권 정지 1년에 해당하는지 의문을 제기했다. 그는 “장동혁 지도부가 갈등을 봉합하기는커녕 사실상 증폭시키고 방치하고 있다”며 “내부 투쟁에 골몰하는 정당에 국민의 신뢰는 오래 머물지 않는다”고 지적했다.당내 소장파 모임인 ‘대안과 미래’도 입장문을 통해 “선거를 앞두고 통합해야 할 당이 계속 ‘마이너스 정치’를 하는 것은 자해 행위”라며 “지금 당원에 대해 진행되는 모든 징계 절차를 중단하라”고 촉구했다.한편 더불어민주당 출신인 양향자 최고위원은 이날 페이스북에서 자신이 2021년 지역 사무소 직원의 성범죄 의혹으로 민주당에서 제명됐지만, 이후 무혐의 결론이 나 복당 권유를 받았다고 소개했다. 그러면서 “성급함은 패배를 부르고, 원칙은 결국 시간을 이긴다. 다 때가 있다”고 적어 배 의원을 향한 우회적 연대 메시지로 해석하는 시각도 나왔다.반면 장동혁 대표는 이날 공개된 언론 인터뷰에서 “당 대표가 윤리위 결정을 평가하는 것은 바람직하지 않다”며 “윤리위가 원칙대로 판단한 것으로 생각한다”고 밝혔다.윤석열 정부 대통령실에서 시민사회수석을 지낸 강승규 의원도 YTN에 출연해 “친한계 의원들이 지도부의 큰 원칙 등을 지나치게 비난하는 데 몰두해 질서 유지가 쉽지 않겠다는 측면에서 징계가 이뤄진 것으로 본다”며 “지방선거를 앞두고 단일대오를 형성해야 하는 상황에서 지도부가 결심한 것 아닌가 싶다”고 말했다.배 의원은 전날 징계 결정에 대해 재심을 신청할지 아직 입장을 밝히지 않았다. 당헌·당규상 징계에 불복할 경우 징계 의결 통지를 받은 날부터 10일 이내 재심을 청구할 수 있으며, 배 의원은 여러 선택지를 놓고 고심 중인 것으로 전해졌다. 한동훈 전 대표는 지난달 14일 윤리위의 제명 처분 당시 재심을 청구하지 않았다.김정우 기자 enyou@hankyung.com