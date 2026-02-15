경기 연천 북북동쪽서 규모 3.0 지진

15일 오전 4시 13분 38초 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역에서 규모 3.0의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.진앙은 북위 38.13도, 동경 127.10도이며 지진 발생 깊이는 9km이다.기상청은 "지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있음. 안전에 유의하기를 바란다"고 설명했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com