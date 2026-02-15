대형 타입 최고 150억원 호가, ‘국평’ 실거래는 47억원

2월 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 금메달을 획득한 한국 최가온이 금메달을 목에 건 뒤 기뻐하고 있다. 사진=연합뉴스

래미안 원펜타스 단지 앞에 걸린 최가온 선수 금메달 축하 현수막. 사진=온라인 커뮤니티 갈무리

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 한국에 첫 금메달을 안긴 스노보드 선수 최가온(18·세화여고)이 거주하는 아파트가 화제가 되고 있다.15일 부동산 업계에 따르면 최가온이 거주하는 아파트는 서울 서초구 반포동 ‘래미안 원펜타스’이다. 해당 사실은 그의 금메달 수상 이후 입주민들이 단지 내에 축하 현수막을 달면서 알려졌다.이 현수막에는 “(래미안 원펜타스의 자랑) 최가온 선수! 대한민국 최초 설상 금메달을 축하합니다”라는 문구가 적혀 있다.2024년 입주한 새 아파트 ‘래미안 원펜타스’는 총 6동 641가구 규모 단지로 신반포15차아파트를 재건축해 탄생했다. 가장 최근 실거래는 전용면적 84㎡(33평형) 한 채가 47억원에 손바뀜된 것이다.현재 대형타입인 전용면적 155㎡(60평형)이 100억원~120억원, 191㎡은 150억원을 호가하고 있다.해당 아파트가 위치한 서초구 반포동 일대는 한강변에 위치해 한강조망과 교통을 다 갖춘 곳으로 현재 강남 최고 부촌으로 자리매김하고 있다. 3·7·9호선 트리플 역세권에 백화점, 병원 등이 가깝고 일명 ‘세화학군’이 자리 잡고 있어 생활 편의가 높다. 최가온도 세화여고에 재학 중이다.래미안 원펜타스는 분양가 상한제가 적용됐던 곳으로 2024년 292가구가 청약시장에 나와 시세보다 저렴한 ‘20억 로또’ 아파트로 주목받기도 했다.당시 특별공급과 일반공급에 13만여명이 몰렸다. 경쟁이 과열되자, 정부에선 당첨자 전수조사에 나섰고 4명의 청약 만점자 중 한 명은 장인·장모를 위장전입한 사실이 적발됐다. 청약 만점인 84점은 7인 가족이 15년 이상 무주택을 유지해야 나올 수 있는 점수이다.최근에는 이혜훈 전 의원의 부정청약 의혹이 알려지며 래미안 원펜타스가 다시 한번 여론의 주목을 받았다.민보름 기자 brmin@hankyung.com