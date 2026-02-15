고객들이 매장에서 커피를 마시고 있다. 메가MGC커피 제공

커피 프랜차이즈 메가커피 가맹점주들이 매장에서 사용하는 일회용 컵 직접 조달을 통해 단가 절감에 나섰다.15일 프랜차이즈 업계에 따르면 메가MGC커피 가맹점주협의회는 지난 12일부터 협의회 가입 매장을 대상으로 컵을 공급하고 있다고 알려졌다.협의회 측은 동일 규격 제품을 본사 공급가보다 절반가량 저렴하게 제공하고 있다는 설명이다.14온스 컵의 경우 본사 공급 단가는 개당 59.4원이지만 협의회 공급가는 1개당 35원 수준으로 약 41% 저렴하다. 32온스 컵 역시 협의회 공급가가 개당 65원으로 본사 공급가(149.6원)보다 약 56% 낮다.협의회는 일회용 컵이 가맹본부가 지정한 필수품목(구입 강제 품목)이 아닌 ‘권장 품목’에 해당하므로, 가맹점이 외부에서 자율적으로 조달하는 데 문제가 없다는 입장이다.회사 측 역시 기준만 충족한다면 문제가 없다는 입장을 밝혔다. 하지만 일회용 컵도 해도 품질과 재질이 다양한 만큼 본사의 원·부재료 기준과 동일한지 확인은 필요하다는 단서를 달았다.현행 가맹사업법상 필수품목은 가맹사업 경영에 필수적이라고 객관적으로 인정되거나 상표권 보호 등을 위해 불가피한 경우에만 지정할 수 있다. 커피 프랜차이즈 업계에서는 통상 원두나 케이크가 이에 해당한다.업계에서는 이번 사례가 프랜차이즈 업계의 고질적 문제로 지적돼 온 ‘차액가맹금’ 구조 개선으로 이어질 수 있을지 관심이다.차액가맹금은 가맹본부가 점주에게 원·부자재 등을 공급하며 도매가보다 높은 가격을 책정해 얻는 유통 마진을 뜻한다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com