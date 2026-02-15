서울 중구 남산에서 바라본 아파트 단지의 모습. 2025.11.18/뉴스1

서울 아파트 시장에서 타지역 거주자의 ‘원정매입’ 비중이 두 달 연속 감소한 것으로 나타났다.지난해 10·15대책으로 서울 전역 토지거래허가구역으로 묶이고 대출 규제가 강화된 영향으로 풀이된다.규제 시행 직전 막바지 매수세가 몰렸지만 이후 투자 수요가 빠르게 위축되는 모습이다.15일 한국부동산원이 매입자 거주지별 아파트 매매거래량을 분석한 결과 지난해 12월 타지역 거주자의 서울 아파트 매입 비중은 19.98%로 집계됐다.이는 2022년 10월(18.67%) 이후 3년 2개월 만에 최저 수준이다. 지난해 11월 21.5%로 떨어진 데 이어 두 달 연속 감소세다.타지역 거주자 매입 비중은 지난해 2월 강남지역 토지거래허가구역이 일시 해제되면서 25.15%까지 치솟았다.2년 실거주 의무가 사라지고 전세를 낀 갭투자가 가능해지자 지방을 포함한 외지 수요가 늘어난 것이다.이후 작년 3월 들어 강남3구·용산구로 토허구역이 확대되자 비중은 22.79%로 낮아졌고 이후 21∼22%대를 유지했다.작년 10월에는 24.52%로 다시 증가했다. 10·15대책 발표로 서울 전역이 규제지역과 토허구역으로 지정되면서 효력 발생 전까지 막바지 갭투자 수요가 몰린 영향이다.정부가 규제지역 내 주택담보대출도 2억∼6억원으로 강화하며 지난해 11월 타지역 거주자의 서울 아파트 매입 비중은 21.52%로 줄었다가 12월에는 20% 밑으로 떨어지며 두 달 연속 감소했다.특히 지난해 집값 상승 폭이 컸던 성동구와 마포구의 감소세가 두드러졌다. 지난해 12월 성동구 원정매입 비중은 각각 20.15%, 20.97%로 전월(27.61%. 27.07%) 대비 각 7%포인트가량 감소했다.반면 서울 거주자의 타지역 아파트 매입 비중은 6.43%로 2022년 7월 이후 최고치를 기록했다.서울과 경기 12곳으로 토허구역이 확대되고 대출 규제가 강화되면서 서울 외 지역으로 눈을 돌리는 수요가 늘어난 것으로 보인다.시장 전문가들은 앞으로 이재명 대통령이 실거주하지 않는 주택에 대한 과세를 강화할 것으로 예상됨에 따라 타지역 거주자들의 원정매입 비중은 점차 감소할 것으로 전망했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com