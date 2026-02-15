인스파이어 리조트 외국인 전용 카지노. 사진=한국경제신문

중국 최대 명절인 춘제(春節·중국의 설) 연휴를 맞아 최대 19만명의 중국인 관광객이 한국을 찾을 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 카지노와 복합리조트 업계가 본격적인 특수 맞이에 돌입했다.15일 업계에 따르면 롯데관광개발이 운영하는 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주는 춘제 기간(15∼23일) 만실에 가까운 예약률을 보였다.이 호텔은 춘제 기간 하루 최대 1590실 예약됐다. 전체 객실 수가 1600실로, 일부는 고가의 스위트룸인 점을 고려하면 대부분 객실이 찬 셈이다.드림타워에 있는 카지노를 이용하는 외국인 관광객들은 통상 그랜드 하얏트 제주에 숙박하기 때문에 호텔 예약률로 카지노 방문객 수준을 엿볼 수 있다.롯데관광개발은 외국인 관광객의 상당수가 중국인 관광객들인 점을 겨냥해 이들이 주로 쓰는 알리페이, 위챗페이와 연계한 프로모션을 진행한다.인천 영종도에 위치한 파라다이스시티 역시 중국인 고객 증가에 힘입어 객실 판매가 호조를 보이고 있다. 지난달 트립닷컴, 아고다 등 글로벌 여행 플랫폼과 협업해 진행한 온라인 프로모션에서 목표치 700실의 두 배에 가까운 판매 실적을 거뒀다.파라다이스시티 관계자는 "중국인 고객이 춘제 기간에 집중되면서 이 기간 만실에 가까운 예약률을 보였다"고 말했다.이 호텔은 외국인 전용 카지노인 '파라다이스시티 카지노'를 운영하고 있다.그랜드코리아레저(GKL)도 춘제 기간 입장객 증가를 예상하고 고객 유치 프로모션과 경품 행사를 마련했다.인천국제공항 내 세븐럭카지노 안내데스크에는 중국 전통 홍등 장식을 설치해 춘제 분위기도 조성했다.앞서 문화체육관광부와 한국관광공사는 이번 춘제 연휴 기간 한국을 방문하는 중국인 관광객을 최대 19만명으로 예상했다. 지난해 춘제 기간 일평균과 비교해 44% 늘어난 규모다.김정우 기자 enyou@hankyung.com