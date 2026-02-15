이재명 대통령. 사진=한국경제신문

이재명 대통령이 15일 황대헌 선수의 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1,500m 은메달 획득을 축하하는 메시지를 남겼다.이 대통령은 이날 자신의 페이스북 글에서 “2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1,500m에서 값진 은메달을 거머쥔 황대헌 선수에게 뜨거운 박수를 보낸다”고 밝혔다.이어 황 선수에 대해 2022 베이징 동계올림픽 금메달에 이어 이번 대회에서 은메달을 추가해 “세계 최정상급 기량을 다시 한번 입증했다”고 평가했다. 또한 “한국 남자 쇼트트랙 사상 처음으로 올림픽 3회 연속 메달 획득” 기록을 세웠다고 강조했다.이 대통령은 “치열한 레이스 속에서도 끝까지 침착함을 잃지 않고 자신의 페이스를 지켜낸 황대헌 선수는 진정한 ‘빙판 승부사’의 면모를 보여주었다”며 “정말 대단하고, 자랑스럽다”고 칭찬했다.아울러 “잠깐 반짝하는 스타가 아닌 오래 기억되는 선수가 되겠다”는 황 선수의 다짐을 전하며, “땀과 열정이 앞으로도 좋은 성과로 이어지길 힘차게 응원하겠다”고 덧붙였다.끝으로 이 대통령은 “다시 한번 황대헌 선수의 은메달 획득을 진심으로 축하한다”며 함께 출전한 신동민 선수와 임종언 선수에게도 따뜻한 격려를 전했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com