충주맨 김선태 주무관이 13일 충주시 공식 유튜브 채널에 올린 동영상에서 공식을 떠난다고 밝혔다. 사진=충주시 유튜브 갈무리

일명 ‘충주맨’으로 알려진 김선태 충주시청 주무관이 사직한다고 밝히자, 충주시 공식 유튜브 구독자가 급감했다.15일 5시 20분 기준 충주시 유튜브 구독자는 89만4000여명을 기록했다. ‘충주맨’ 사직 전 97만명에 달했던 것과 8만명 가까이 감소한 것이다.김 주무관은 지난 13일 공직을 떠난다는 동영상을 올렸다. 그는 영상에서 “공직에 들어온 지 10년 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 이제 작별 인사를 드리려고 한다”면서 “많이 부족한 제가 운 좋게도 작은 성공을 거뒀던 것은 구독자 여러분들의 성원 덕분이었다”고 전했다.김 주무관은 이미 사직서를 내고 휴가를 간 것으로 알려진 가운데, 해당 동영상이 게시된 뒤 며칠간 그의 사직에 대해 다양한 추측들이 제기되기도 했다.과거 김 주무관이 초고속 승진한 데 대해 일부 동료들이 곱지 않은 시선을 보냈다고 발언한 사실이 주목받기도 했다.2016년 9급 공무원으로 공직생활을 시작한 그는 충주시 유튜브 채널 성공에 힘입어 7년 만에 6급 팀장으로 파격적인 승진을 한 바 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com